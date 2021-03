Tražili ga 5000 eura da ga ne prijave zbog pedofilije jer se upucavao 12-godišnjakinji

Otac i sin, M.D. i E.D. osumnjičeni su za iznudu te im je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. A prema prijavi, iznuđivali su čovjeka koji se navodno upucavao njihovoj 12-godišnjoj kćeri, odnosno sestri.

Ona je njegovo neprimjerno ponašanje prijavila svojoj majci, koja je to kazala suprugu. A on je potom sa sinom otišao do igrališta na kojem su zatekli oštećenika. Prvo su ga fizički napali, a zatim su zatražili da im donese 5000 eura.

- Ako nam doneseš taj novac, nećemo te prijaviti policiji za pedofiliju. A osim toga više se mojoj kćeri ne smiješ približavati niti joj išta govoriti - kazao je M.D. oštećeniku.

No on je ipak sve odlučio prijaviti policiji, koja je privela oca i sina te ih osumnjičila za iznudu.