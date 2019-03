Traže strože kazne i da se ukine oslobađajući dio presude

USKOK se žalio na nepravomoćnu presudu bivšim čelnicima VSOA-a, koje je teretio za zloporabu položaja i ovlasti. Vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Renate Miličević lani u siječnju nepravomoćno je na po tri godine zatvora osudilo bivšeg ravnatelja VSOA-e general-pukovnika Darka Grdića te bivšeg zamjenika ravnatelja VSOA-e brigadnog generala Ognjena Preosta.

Na uvjetne kazne osuđeni su tajnik kabineta ravnatelja VSOA-e pukovnik Zdeslav Ivanković i zaposlenik VSOA-e Denis Lukinić. Prvi je uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine, a drugi na 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Optužbi je oslobođen Tibor Mijo Kuljanić. Osim izrečenih kazni, Grdić mora vratiti oko 1,5 milijuna kuna, Preost oko tri milijuna kuna, a Lukinić oko 200.000 kuna.

USKOK ih je teretio da su od početka 2009. do 3. srpnja 2012. neopravdano koristili sredstva za posebne namjene trošeći taj novac za osobne potrebe. Uz to, Grdića i Preosta teretilo se da su to pokušali prikriti uništavanjem dokumentacije.

Tužiteljstvo se žalilo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na Tibora Miju Kuljanića, a žalili su se zbog visine izrečenih kazni. Predlažu da se oslobađajući dio presude u odnosu na Kuljanića ukine te da mu se ponovo sudi. Što se tiče kazne, za zatvorske kazne traže da budu strože, dok za uvjetne traže da se pretvore u zatvorske.