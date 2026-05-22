Neven Bosilj niječe krivnju, a suđenje odmah zapelo zbog (ne)zakonitih dokaza

Zadnja "reforma" pravosuđa podrazumijevala je izmjene ZKP-a zato što je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, zaključilo da su optužna vijeća usko grlo postupka jer obrane tamo traže izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Stoga su odlučili "ubrzati" suđenja, tako da će obranama onemogućiti da se žale na odluke o izdvajanju nezakonitih dokaza na optužnim vijećima pa će se tako, smatralo je Ministarstvo pravosuđa suđenja ubrzati.

Pravna i stručna javnost pokušala je birokratima objasniti da će se problem (ne)zakonitosti dokaza samo preseliti na raspravni postupak i da se ništa neće ubrzati. No iz Ministarstva su odmahnuli rukom, a kako "reforma" pravosuđa i navodno ubrzanje sudskih postupaka izgleda u praksi, vidi se na primjeru Nevena Bosilja, SDP-ovog gradonačelnika Varaždina.

On je u srpnju 2025. optužen za trgovanje utjecajem, u veljači ove godine mu je potvrđena optužnica, a suđenje koje je počelo na zagrebačkom Županijskom sudu, odmah je - zapelo. Na pitanju (ne) zakonitosti dokaza. Njegova obrana ponovo je, nakon što je na optužnom vijeću s tim zahtjevom, bez prava žalbe odbijena, zatražila da se snimke tajno snimljenih razgovora izdvoje iz spisa kao - nezakonit dokaz. Problematično im je što nije postojao nalog suca istrage za tajno prisluškivanje Nevena Bosilja, a njegov odvjetnik Predrag Brnelić, kazao je da je i optužno vijeće navelo da nije bilo sudske kontrole tajnog prisluškivanja Bosilja.

No postojao je nalog za tajno prisluškivanje Roberta Gotića i to onaj koji je ishođen na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u sklopu njihove istrage protiv Gotića. Bosilj je u te mjere "upao", a njegova obrana smatra da su dokazi koji su iz toga proizašli produkt tzv. slučajnog nalaza, te da Bosiljevo tajno prisluškivanje nije bilo obuhvaćeno sudskom kontrolom te je protivno Ustavu i postojećim konvencijama. Pa su prije početka prve sudske rasprave sudu predali podnesak u kojem traže izdvajanje tih snimki kao nezakonitih, a zahtjev su podebljali odlukama Europskog suda za ljudska prava.

USKOK se tome protivi jer smatra da je riječ o zakonitom dokazima koje je EPPO proslijedio USKOK-u, a sud je zaključio da ne može donijeti odluku prije no što prouči podnesak obrane i istražne spise USKOK-a i EPPO-a. Rasprava je odgođena do 16. lipnja, kada će sud odlučiti je li riječ o zakonitim ili nezakonitom dokazima. Ovisno o toj odluci znat će se hoće li se spis preseliti na neko duže vrijeme na Visoki kazneni sud zbog žalbe ili će se sve nastaviti izvođenjem dokaza.

Prije priče o (ne)zakonitosti dokaza Bosilj je zanijekao krivnju za ono za što ga USKOK tereti, a tereti ga da je Gotiću 2022. sredio dozvole za podzemnu garažu, i to mimo pravila o zaštiti kulturnih dobara koja su se iznad nje nalazila. Za uzvrat je, tvrdi USKOK, Gotić besplatno uredio stan u vlasništvu HNK Varaždin. Radovi su, prema tvrdnjama USKOK-a, bili vrijedni oko 23.000 eura. Bosilj je optužen za trgovanje utjecajem, a Gotić za davanje mita radi trgovanja utjecajem, no on je u međuvremenu priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. On ima i postupak koji protiv njega vodi EPPO.