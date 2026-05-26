Putin potpisao novi zakon: Može poslati vojsku da oslobodi uhićene Ruse diljem svijeta? Pogledajte detalje

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje korištenje ruske vojske za zaštitu ruskih građana osuđenih ili uhićenih od strane stranih sudova ili međunarodnih tribunala. Ovlasti se mogu koristiti za zaštitu Rusa koji su uhićeni ili se suočavaju s kaznenim progonom na stranim sudovima bez sudjelovanja Rusije, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Interfax. Oružane snage mogle bi se koristiti i u slučajevima kada su Rusi pritvoreni po nalogu međunarodnih pravosudnih tijela čiju jurisdikciju Rusija ne priznaje, navodi se. Naime, zakon omogućuje slanje vojske u strane zemlje kako bi pomogao ruskim građanima koji su pritvoreni ili se suočavaju s kaznenim progonom. Nije odmah jasno u kojim okolnostima bi Kremlj primijenio zakon, navodi Bloomberg.

Slanje vojske u stranu zemlju radi izvlačenja nekoga iz zatvora riskiralo bi pokretanje vojnog sukoba s tom državom. Ruski parlament usvojio je zakon dok su zapadne vlade pojačale napore u suzbijanju ruske takozvane sjene flote koja prevozi sirovu naftu. Vlasti u nekoliko europskih zemalja poduzele su mjere za pooštravanje kontrola takvih plovila usred napora za provođenje sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini. Rusija planira osigurati pomorske konvoje za zaštitu trgovačkih brodova dok nastoji ojačati obranu skrivene flote, rekao je u ožujku predsjednički pomoćnik Nikolaj Patrušev listu Kommersant.

Također je Putin potpisao uredbu kojom se odobrava otpis duga novim ukrajinskim ratnim regrutima i njihovim obiteljima, priopćio je Kremlj kasno u ponedjeljak, dodajući tako alate podrške dok Moskva nastoji ojačati svoju vojsku u više od četiri godine dugom ratu. Osobe koje su od 1. svibnja potpisale ugovor s ruskim ministarstvom obrane i/ili njihovi supružnici oslobođeni su dugova do 10 milijuna rubalja (139.700 dolara) ako je prije tog datuma bio na snazi ​​​​pravni zahtjev za naplatu tih dugova, navodi se u uredbi objavljenoj na web stranici Kremlja.