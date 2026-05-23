Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPLJAČKAN I TEŠKO OZLIJEĐEN

Četvero mladih Hrvata prebilo 25-godišnjeg Sirijca. Prijavljeni su za pokušaj ubojstva

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
23.05.2026.
u 11:40

Utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva

Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije PU primorsko - goranske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela na štetu 25-godišnjeg državljanina Sirije. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 31. siječnja ove godine oko 23.35 sati na području Rijeke 25-godišnji državljanin Sirije fizički napadnut te su mu tom prilikom otuđeni novac i mobitel. U događaju je oštećeni teško ozlijeđen. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste, kojom prilikom su kod 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega ga se dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Ključne riječi
Pretučen Rijeka Sirijac

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
11:58 23.05.2026.

Neka neka, takvi se ne ograničavaju samo na strance, ma koliko netko htio braniti "naše". To moji nisu. Ako ja odgajam djecu da budu dobri, vrijedni i pošteni ljudi, ne vidim zašto bih branila ove.

Avatar Navijač
Navijač
11:54 23.05.2026.

Objavite imena.

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
11:59 23.05.2026.

Pokušaj ubojstva? Razbojništvo ima smisla, ali pokušaj ubojstva? Vidim krećemo se u smjeru Velike Britanije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj pod istragom zbog sumnje na trgovanje utjecajem
Video sadržaj
7
SUĐENJE SDP-OVOM GRADONAČELNIKU VARAŽDINA

Neven Bosilj niječe krivnju, a suđenje odmah zapelo zbog (ne)zakonitih dokaza

Pravna i stručna javnost pokušala je birokratima objasniti da će se problem (ne)zakonitosti dokaza samo preseliti na raspravni postupak i da se ništa neće ubrzati. No iz Ministarstva su odmahnuli rukom, a kako "reforma" pravosuđa i navodno ubrzanje sudskih postupaka izgleda u praksi, vidi se na primjeru Nevena Bosilja, SDP-ovog gradonačelnika Varaždina

Zagreb: Centar za kriminalisti?ka vješta?enja Ivan Vu?eti?
OROBIO IH UZ POMOĆ LAŽNE VOJNE ZNAČKE

Venezuelankama prijetio pištoljem i uzeo 1500 eura, a kada ga je policajac zaustavio predao mu suzavac, ključeve od lisice, plastične vezice...

Tijekom istrage se branio šutnjom, a iako ima samo 21 godinu, ima popriličan dosje jer mu je već kao maloljetniku bila izrečena odgojna mjera zbog računalne prevare u trajanju od dva mjeseca, bio mu je izrečen i pridržaj maloljetničkog zatvora od tri godine, dok mu se u trenutku podizanja optužnice sudilo i zbog nasilničkog ponašanja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!