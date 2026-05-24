FOTO Kaotične scene nakon prometne nesreće: Auto 'uletio' u dvorište i stao na samom pragu kuće

U mjestu Uljanik jutros je došlo do prometne nesreće u kojoj je automobil sletio u dvorište kuće i završio prevrnut na bok uz samu kuću. Na fotografijama koje su objavili vatrogasci vidi se i oštećena ograda kroz koju je vozilo prošlo prije zaustavljanja. Na teren su izašli vatrogasci JVP Garešnica i djelatnici hitne medicinske pomoći. Kako su objavili garešnički vatrogasci na Facebooku, po dolasku na mjesto događaja utvrdili su da "nema potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila, budući da je osoba samostalno izašla iz vozila".

Dodali su da je osobu preuzela i zbrinula HMP Garešnica, dok su vatrogasci osigurali mjesto nesreće i poduzeli dodatne mjere sigurnosti. "Vatrogasci su osigurali mjesto događaja te poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara", naveli su iz JVP-a Garešnica.