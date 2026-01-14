Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠE OZLIJEĐENIH

Tragedija u Tajlandu: Dizalica pala na vlak, poginulo najmanje 12 osoba

Photo Flash | Crane collapse derails train in Thailand, killing 22
Foto: Sun Weitong/XINHUA
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
14.01.2026.
u 06:19

Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio, u pokrajini Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, a vlak je putovao prema pokrajini Ubon Ratchathani.

Vlak koji je putovao iz glavnog grada Tajlanda prema sjeveroistoku zemlje u srijedu je iskočio iz tračnica nakon što je građevinska dizalica pala na jedan od vagona, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno, priopćila je policija. Lokalna policija rekla je za Reuters putem telefona da se dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio.

Požar je ugašen, a spasilačke službe trenutačno rade na terenu, dodala je policija. Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio, u pokrajini Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, a vlak je putovao prema pokrajini Ubon Ratchathani. Policija je BBC‐u rekla da bi broj poginulih mogao doseći i 22. "Spasioci su do sada izvukli 12 tijela. Strahuje se da je poginulo još sedam osoba koje su putovale u vagonu koji se zapalio", naveo je BBC.
Ključne riječi
nesreća Tajland

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!