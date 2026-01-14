Bivša učiteljica mamila mlade muškarce da se pridruže ruskoj vojsci, obećavala im unosan posao i državljanstvo

Rusija je pokrenula najjači val raketnih napada na Ukrajinu u ovoj godini, ispalivši na desetke projektila i oko 300 dronova. Ukrajina je jučer objavila da je dvadesetak projektila i pedesetak dronova izbjeglo njezinu protuzračnu obranu i pogodilo 24 lokacije diljem zemlje. Najmanje četiri osobe su poginule, a šest ih je ozlijeđeno u Harkivu, dok je u Odesi ozlijeđeno pet osoba. I u ovom napadima gađana je civilna infrastruktura, stambene zgrade i kuće.



Napad na tankere