Policija objavila nove detalje o pucnjavi ispred kafića

Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je u ponedjeljak, 13. siječnja 2026. godine, u 20:40 sati dojavu o uporabi vatrenog oružja u Andrijaševcima.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su brzom intervencijom, temeljem prikupljenih saznanja, u službene prostorije priveli dvije osobe povezane s navedenim događajem.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.