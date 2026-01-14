Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUCNJAVA U ANDRIJAŠEVCIMA

Policija objavila nove detalje o pucnjavi ispred kafića

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 08:06

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je u ponedjeljak, 13. siječnja 2026. godine, u 20:40 sati dojavu o uporabi vatrenog oružja u Andrijaševcima.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su brzom intervencijom, temeljem prikupljenih saznanja, u službene prostorije priveli dvije osobe povezane s navedenim događajem.

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Ključne riječi
vatreno oružje policija pucnjava andrijaševci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!