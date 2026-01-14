Policija objavila nove detalje o pucnjavi ispred kafića

Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je u ponedjeljak, 13. siječnja 2026. godine, u 20:40 sati dojavu o uporabi vatrenog oružja u Andrijaševcima.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su brzom intervencijom, temeljem prikupljenih saznanja, u službene prostorije priveli dvije osobe povezane s navedenim događajem.
Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
ZAOKRET
FOTO Atraktivna Hrvatica pobijedila je na Dori, nakon prekida s jednim nogometašem zaljubila se u drugog, pa se okrenula vjeri
SPLITSKI PJEVAČ