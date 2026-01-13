Bivši šef MI6-a siguran da Putin koristi dvojnike, evo u kojim situacijama: 'Postoji sigurnosni rizik'

Špekulacije da ruski čelnik Vladimir Putin koristi dvojnike postoje već godinama, a o njima su izvještavale i ukrajinske tajne službe. U to je siguran i bivši šef MI6-a, Richard Dearlove. Naime, on je istaknuo kako je razlog toga strah od atentata. "Bit će prilika, i to će ovisiti o okolnostima, kada će sigurno, iz sigurnosnih razloga, koristiti dvojnika. To je gotovo normalna sigurnosna mjera za nekoga poput Putina koji je vrlo visokoprofilna meta. Imajte na umu da su atentati već dugi niz godina prilično uobičajeni dio ruske politike", kazao je za The Sun.

Zapadni dužnosnici i sigurnosni stručnjaci kažu da su rizici pojačani od početka rata u Ukrajini. Naime, Kijev je više puta pokazao sposobnost udara duboko unutar ruskog teritorija, što pojačava zabrinutost unutar Kremlja za Putinovu sigurnost, posebno na otvorenim prostorima ili u slabo kontroliranim okruženjima. "Bio bi meta drona, ako bi točno znali gdje se nalazi u tom trenutku. Zato mislim da je sasvim logično da u određenim okolnostima koristi dvojnika", kaže Dearlove.

Kremlj uvijek odbacuje takve tvrdnje kao teorije zavjere. No, ruske sigurnosne službe pojačale su protokole oko predsjednikovih kretanja. Prema bivšem šefu MI6-a, dvojnici se ne koriste u bliskoj diplomaciji ili osjetljivim sastancima. "Bilo bi vrlo teško replicirati Putina kada ste tako blizu. Ali, recimo da šeta oko tvornice automobila ili posjećuje dječje igralište, posebno ako je riječ o događaju na otvorenom i novinari su na udaljenosti. Tu postoji sigurnosni rizik. Ne možete biti sigurni da ćete u potpunosti kontrolirati okruženje, posebno od napada dronom. To su vrste prilika kada bi Putin koristio dvojnika.“

Ukrajinske sigurnosne službe više su puta tvrdile da je nekoliko muškaraca sličnog stasa, hoda i strukture lica trenirano da se pojavljuje umjesto Putina. Prema nekim izvješćima, temeljenima na analizama i prepoznavanju lica pomoću umjetne inteligencije, Putin je vodio paradu u Moskvi, no sumnja se da je pregledao Krimski most ili bio na prvoj crti bojišnice u Mariupolju. Mnogi svjetski čelnici koristili su dvojnike zbog straha za svoju sigurnost ili pak uštede vremena. Brojni stručnjaci zbog toga smatraju logičnim kako to i Putin čini u određenim okolnostima.