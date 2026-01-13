Režim u panici: Iran gori, prosvjedi u 180 gradova, CBC spominje brojku od 12.000 žrtava

Više od 2.000 ljudi ubijeno je tijekom nasilnog gušenja prosvjeda u Iranu, objavila je američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA), dok bivši američki predsjednik Donald Trump otvoreno poručuje Irancima da nastave s prosvjedima i najavljuje snažan odgovor protiv režima u Teheranu. Prema podacima HRANA-e, u posljednjih 17 dana potvrđena je smrt najmanje 1.850 prosvjednika, 135 osoba povezanih s vlastima, devet civila koji nisu sudjelovali u prosvjedima te devetero djece. Sve to događa se unatoč gotovo potpunoj blokadi interneta i komunikacija u zemlji, piše BBC .

Zanimljivo, jedan iranski dužnosnik potvrdio je agenciji Reuters brojku od oko 2.000 poginulih, ali je krivnju svalio na – kako tvrdi – “teroriste”. Trump je na društvenim mrežama poručio da će iranske vlasti “platiti visoku cijenu” zbog ubijanja civila te pozvao građane da “ne odustanu”. Već je ranije najavio carine od 25 posto za svaku državu koja nastavi trgovati s Iranom, a prema američkim izvorima razmatraju se i vojne opcije, uključujući raketne i kibernetičke udare. CBS spominje brojku od 12.000 do 20.000 poginulih

Nemiri su izbili zbog kolapsa iranske valute i drastičnog rasta troškova života, no vrlo brzo su prerasli u otvorene zahtjeve za političke promjene. Prosvjedi su zahvatili oko 180 gradova i mjesta u svih 31 provinciji, što ih čini jednim od najozbiljnijih izazova režimu još od Islamske revolucije 1979. godine. Od prošlog četvrtka vlasti su odgovorile smrtonosnom silom, dok je istovremeno uvedena gotovo potpuna medijska i internetska blokada kako bi se spriječilo širenje informacija.

HRANA navodi da dodatno provjerava izvješća o još 779 mogućih smrti. “Užasnuti smo, ali vjerujemo da su ove brojke još uvijek konzervativne”, poručili su iz organizacije. Slično tvrdi i norveška organizacija Iran Human Rights, koja je zasad potvrdila najmanje 734 ubijenih prosvjednika, naglašavajući da podaci dolaze iz manje od polovice provincija i svega desetak posto bolnica. Zbog zabrane rada stranih medija, stvarni razmjeri krvoprolića teško se mogu potvrditi. Ipak, snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju desetke, pa i stotine tijela u Kahrizak forenzičkom centru u Teheranu. Na jednoj snimci izbrojeno je najmanje 180 tijela u vrećama.

Bolnice u glavnom gradu, prema svjedočanstvima liječnika, funkcioniraju poput ratnih zona – nedostaje krvi, lijekova i osnovne opreme. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tvrdi da je vlast bila spremna na dijalog, ali da su, po njemu, prosvjede “infiltrirale terorističke skupine iz inozemstva”. Sličnu retoriku koristi i vrhovni vođa Ali Khamenei, koji optužuje strane sile za destabilizaciju zemlje.

U međuvremenu je uhićeno više od 16.700 ljudi, a najmanje jedan 26-godišnji prosvjednik već je osuđen na smrt u iznimno ubrzanom postupku. Vlasti prijete optužbama poput “neprijateljstva prema Bogu”, što automatski nosi smrtnu kaznu. UN-ov povjerenik za ljudska prava Volker Türk zatražio je trenutačni prekid nasilja, upozorivši da proglašavanje prosvjednika “teroristima” služi isključivo kao izgovor za brutalnu represiju. Velika Britanija je zbog događaja pozvala iranskog veleposlanika na razgovor.

Trump je pak poručio da će SAD “vrlo snažno reagirati” ako Iran počne javno pogubljivati prosvjednike. Za sada, unatoč strahu, pucnjevima i blokadama, prosvjedi ne jenjavaju. Na snimkama iz više gradova čuju se povici “Smrt diktatoru”, upućeni Khameneiju – poruka koja jasno pokazuje koliko je duboko nezadovoljstvo naroda.