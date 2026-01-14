Ako prevlada Trumpov presedan, Europu nitko neće moliti za dozvolu za ubojstvo

Ruska “specijalna vojna operacija” u Ukrajini, idejno zamišljena i priželjkivana da završi u roku od par dana svrgavanjem jedne ukrajinske vlade i instaliranjem druge, servilne i poslušne Moskvi, sada i službeno traje dulje od Velikog domovinskog rata, kako Rusi službeno nazivaju II. svjetski rat. Ruska borba protiv izmišljenih nacista traje dulje nego ruska borba protiv stvarnih nacista prije 80-ak godina. Ali, neka nas taj porazan podatak za Putina ne zavarava. Putinova kalkulacija od početka je bila da će Ukrajina brzo pasti jer je Rusima više stalo do Ukrajine nego Amerikancima i Europljanima, kojima su se pro-zapadne ukrajinske vlade nakon svrgavanja Janukoviča nastojale približiti.