Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIVEDENE DVIJE OSOBE

Stanovnici u strahu: Pucano ispred kafića, intervenirala policija

Pula: Gradonačelnik Peđa Grbin obišao je dežurne službe u novogodišnjoj noći
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
13.01.2026.
u 22:35

Za sada se ne znaju detalji pucnjave ali kako govore mještani navodno su pucala obojica mještana. Za sada nije poznato je bilo ozlijeđenih u pucnjavi

Večeras, nešto poslije 21 sat, u kafiću Tri ruže u Andrijaševcima, nedaleko od Vinkovaca, došlo je do pucnjave. Kako doznajemo od mještana tog naselja pucnjavi je prethodio sukob između dva muškarca poslije čega je došlo do pucnjave. Za sada se ne znaju detalji pucnjave ali kako govore mještani navodno su pucala obojica mještana. Za sada nije poznato je bilo ozlijeđenih u pucnjavi.

-Prema dojavi koju smo zaprimili radilo se o pucnjevima u zrak. Ipak, provjeravamo okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu - rekao je  glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković

Živković nam je se javio i nešto kasnije kako bi rekao kako je policija privela dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom u Andrijaševcima.  -Priveli smo u policijsku postaju dvije osobe i nad njima će biti provedeno kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. Bitno je reći i kako nije bilo ozlijeđenih osoba - rekao je Živković.

Milanović: 'Francuski ministar nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad'
Ključne riječi
Vinkovci pucnjava

Komentara 2

Pogledaj Sve
CI
Ciroza
23:35 13.01.2026.

Ukratko znači, njih dvojica su se pucali ispred kafića.

KO
Kone
22:55 13.01.2026.

Rakija ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!