Stanovnici u strahu: Pucano ispred kafića, intervenirala policija

Večeras, nešto poslije 21 sat, u kafiću Tri ruže u Andrijaševcima, nedaleko od Vinkovaca, došlo je do pucnjave. Kako doznajemo od mještana tog naselja pucnjavi je prethodio sukob između dva muškarca poslije čega je došlo do pucnjave. Za sada se ne znaju detalji pucnjave ali kako govore mještani navodno su pucala obojica mještana. Za sada nije poznato je bilo ozlijeđenih u pucnjavi.

-Prema dojavi koju smo zaprimili radilo se o pucnjevima u zrak. Ipak, provjeravamo okolnosti dojave i policijski službenici su na terenu - rekao je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.

Živković nam je se javio i nešto kasnije kako bi rekao kako je policija privela dvije osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom u Andrijaševcima. -Priveli smo u policijsku postaju dvije osobe i nad njima će biti provedeno kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. Bitno je reći i kako nije bilo ozlijeđenih osoba - rekao je Živković.