Od lavine u Austriji poginuo 13-godišnjak iz Češke

Horor vijestima o prijetećim lavinama ovih dana u Austriji, okovanoj snijegom i ledom kao da nema kraja. Ovoga puta stradao je 13-godišnjak iz Češke. Nesreća se dogodila u utorak poslijepodne na poznatom skijalištu Sportgastein u Bad Gasteinu, u austrijskoj saveznoj pokrajini Salzburg. Prema izvješću tvrtke za žičare Gastein, kretanje lavine na skijalištu Sportgastein, na terenu izvan ucrtanih i uređenih staza, prijavljeno je oko 13 sati. I to između sedmog i osmog stupa žičare Goldbergbahn, gdje se nalaze brojni zaštitne barijere od lavina.

Prema prvim izvješćima, kretanje lavine je prouzročio 13-godišnjak, nakon što je s prijateljima ušao na strmlju padinu na otvorenom terenu, izvan ucrtanih i uređenih skijaških staza. Nesretni dječak ostao je je “zarobljen” u barijeri koju je napravila lavina. To je bilo nažalost kobno za 13-godišnjaka, iako su članovi Gorske službe spašavanja relativno brzo stigli do dječaka. Uspjeli su ga iskopati ispod lavine i oko 20-tak minuta su ga oživljavali, međutim, bezuspješno.

Prema navodima spasilačkog tima, posada helikoptera za pružanje pomoći i očevici su dječaka locirali i izvukli, međutim unatoč medicinskoj mjerama, liječnik hitne pomoći iz spasilačkog helikoptera Christophorus 7 iz Lienza / Nikolsdorfa u istočnom Tirolu mogao je samo konstatirati smrt 13-godišnjaka. Važno je napomenuti kako je u trenutku nesreće opasnost od lavina u pokrajini Salzburg gdje spada i Bad Gastein iznosila 3 stupnja od ukupno 5 stupnjeva opasnosti, te da dječak nije bio opremljen opremom za lavine. Istragu o smrti dječaka iz Češke preuzela je Alpska policija po nalogu austrijskog Državnog tužiteljstva. Ali to nije sve.

U blizini Obertauerna (Pongau), nedaleko planinarske kuće Südwiener u pokrajini Salzburg dvoje planinara također je zatrpala lavina. Muškarac se je uspio sam izvući ispod lavine, a svoju žensku suputnicu na snježnom planinarskom pohodu, na sreću je, uz pomoć LVS aparata za otkrivanje ljudi zatrpanih lavinom, uspio sam iskopati, s dubine od čak 2,5 metara. “Žena je bila potpuno zatrpana. Kod dolaska naših spasilačkih snaga žena je već bila oslobođena iz lavine”, rekao je voditelj lokalnog spasilačkog tima Christian Binggl za austrijske medije dodavši: “Žena je govorila, lagano je bila podhlađena i s helikopterom Martin 1 prebačena je na daljnje medicinsko zbrinjavanje.” Voditelj Gorske službe spašavanja u Pongau Gerhard Kremser apelirao je na goste i domaće da se ne udaljuju s označenih i uređenih skijaških staza, jer to za njih može biti kobno, ako na otvorenom prostoru pokrenu lavinu.

A ovih je dana opasnost od lavina izuzetno velika. Posebice u Vorarlbergu i Tirolu gdje je na snazi četvrti stupanj upozorenja o opasnosti od lavina, od ukupno pet. Ali i u ostalim austrijskim pokrajinama, kao primjerice Salzburgu, Štajerskoj, Gornjoj Austriji itd. opasnost od lavina je velika. Dakle, skijaši i ljubitelji zimskih sportova kao i turisti na zimskom odmoru u Austriji, pozvani su na poseban oprez!