FOTO Atraktivna Hrvatica pobijedila je na Dori, nakon prekida s jednim nogometašem zaljubila se u drugog, pa se okrenula vjeri
Albina Grčić (26) istaknuta je mlada glazbenica nove generacije. Svoju glazbenu karijeru započela je u ranom djetinjstvu, svirajući klavir, pjevajući u školskim zborovima i sudjelujući na natjecanjima, dok je prve značajnije korake napravila u talent showovima
U posljednjim godinama, Albina se sve više posvećuje duhovnoj glazbi i osobnim vrijednostima. U brojnim je intervjuima otvoreno govorila o važnosti vjere u svom životu te je ostvarila suradnju s vokalno-instrumentalnim sastavom Veritas Aeterna.
Kada je riječ o privatnom životu, prethodno je bila u dugogodišnjoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem. Nakon prekida, novu ljubav pronašla je s nogometašem Markom Čovom, s kojim je vezu potvrdila 2024. godine.