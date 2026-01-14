FOTO Atraktivna Hrvatica pobijedila je na Dori, nakon prekida s jednim nogometašem zaljubila se u drugog, pa se okrenula vjeri

Albina Grčić (26) istaknuta je mlada glazbenica nove generacije. Svoju glazbenu karijeru započela je u ranom djetinjstvu, svirajući klavir, pjevajući u školskim zborovima i sudjelujući na natjecanjima, dok je prve značajnije korake napravila u talent showovima
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Njezin glazbeni uspon kulminirao je 2021. godine pobjedom na Dori s pjesmom „Tick-Tock“, čime je postala hrvatska predstavnica na Euroviziji u Rotterdamu.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Iako se nije plasirala u finale, pjesma je postala veliki hit, a ona se etablirala kao prepoznatljivo ime hrvatske pop scene.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
U posljednjim godinama, Albina se sve više posvećuje duhovnoj glazbi i osobnim vrijednostima. U brojnim je intervjuima otvoreno govorila o važnosti vjere u svom životu te je ostvarila suradnju s vokalno-instrumentalnim sastavom Veritas Aeterna.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Time je njezin umjetnički izraz doživio zaokret, usmjerivši se prema sakralnoj i inspirativnoj glazbi.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Kada je riječ o privatnom životu, prethodno je bila u dugogodišnjoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem. Nakon prekida, novu ljubav pronašla je s nogometašem Markom Čovom, s kojim je vezu potvrdila 2024. godine.
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
