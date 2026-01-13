Naši Portali
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Kakva je to ljevičarka koja kupi stambeni komfor s ratom kredita od 1500 eura

Zagreb: Sandra Benčić o postupku za razrješenje Glavnog državnog odvjetnika
Patrik Macek/PIXSELL
13.01.2026. u 09:19

Ako je i uspjela preteći nekretninske mešetare, zar netko stvarno misli da bi Benčić dala gušta HDZ-ovim polugama vlasti da je ulove u poreznoj muljaži pri kupnji stana?!

Tko danas u Hrvatskoj kupi stan, makar i u zreloj dobi i na kredit, automatski postaje sumnjiv. Vijest da je obitelj Sandre Benčić iz Možemo! lani kupila stan od 116 kvadrata u središtu Zagreba za 2630 eura po kvadratu postala je politički hit, u rangu vijesti da je nakon 18 godina diplomirala pravo. Množe se pitanja. Kako li je uspjela preteći nekretninske mešetare?!

Kažu, propadne li politički, što je malo vjerojatno s obzirom na političke okolnosti u nas, može nuditi savjetničke usluge kako kupci nekretnina mogu postići dobru cijenu, ispod tržišne. Nekima je, a to nisu njezini simpatizeri, neumjesno što se obitelj ljevičarke odlučila za stambeni komfor, lokacijski i po kvadraturi, iznad standarda. Izražavaju "zabrinutost" kako će otplaćivati mjesečni kredit od 1486 eura, dok ih Benčić umiruje kako bi to mogla činiti i da se vrati konzultantskom poslu.

Ključne riječi
kupnja nekretnina Ivana Kekin Možemo! Sandra Benčić

Komentara 36

Pogledaj Sve
MI
Milezadom
09:43 13.01.2026.

Godinama pratim oglase, i taj stan koji je ona kupila nije bio u oglasu. Stanovi po toj cijeni u centru Zagreba se mogu naći iznimno rijetko, ali i kada se nađu to su stanovi u suterenu, ili su u takvom stanju da treba iskrcati još 200 tisuća za potpunu adaptaciju, a gospođa je rekla da su samo preuredili kupaonicu. Nema tu puno mudrosti; organi, na posao.

AN
Antonio1952
09:43 13.01.2026.

Ljevicari su alergicni kad se netko zanima o porijeklo njihove imovine.

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
09:38 13.01.2026.

To je njoj njena borba dala 😏

