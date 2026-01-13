Potresa ih veliki skandal: Seksualno uznemiravanje, nacistički pozdravi i droga u elitnoj jedinici

Njemačku vojsku potresaju teške optužbe za rašireno seksualno uznemiravanje, desničarski ekstremizam i zlouporabu droga u elitnoj padobranskoj pukovniji. Skandal, koji su detaljno otkrili tjednik Der Spiegel i Frankfurter Allgemeine Zeitung, izbio je u najgorem mogućem trenutku, baš kada vlada kancelara Friedricha Merza pokreće ambiciozan plan za značajno proširenje oružanih snaga. Vojnikinje iz jedinice prošle godine su se obratile parlamentarnom povjereniku za oružane snage s iskustvima o redovitim uvredljivim i ponižavajućim seksualnim komentarima, korištenju nacističkih termina i pozdrava te zlouporabi droga. Opsežna interna istraga identificirala je 55 osumnjičenika. Njih 19 bit će otpušteno iz vojske, 16 slučajeva predano je državnom tužiteljstvu, a pokrenuti su i brojni drugi disciplinski postupci.

Glasnogovornik Bundeswehra potvrdio je navode i najavio sveobuhvatan paket mjera za jačanje zapovjednih struktura, prevenciju, obrazovanje i učvršćivanje demokratskih vrijednosti. "Naša težnja i cilj je zaštititi unutarnje strukture vojske i ponuditi svim pripadnicima sigurno okruženje unutar čvrste zajednice vrijednosti", izjavio je glasnogovornik.

Skandal dolazi u trenutku kada Njemačka počinje registrirati 18-godišnjake kao dio plana za povećanje broja aktivnih vojnika s trenutnih oko 182.000 na 255.000 do 270.000, uz dodatnih 200.000 pričuvnika. Vojna služba ostaje dobrovoljna dokle god se ispunjavaju ciljevi novačenja, a vlada nudi veće plaće, bolje uvjete obuke i druge poticaje za privlačenje mladih. Ovo nije prvi takav incident u njemačkoj vojsci. Prije nekoliko godina slični skandali oko desničarskog ekstremizma gotovo su doveli do raspuštanja elitne jedinice specijalnih snaga KSK (Kommando Spezialkräfte). Tadašnja ministrica obrane odlučila je da su reforme dovoljne za očuvanje jedinice.

Najnoviji slučaj dodatno opterećuje vojno vodstvo u vrijeme kada Njemačka poduzima povijesno ponovno naoružavanje zbog ruske prijetnje, s planiranim ulaganjima većim od 500 milijardi eura u obranu do kraja desetljeća. Kritičari upozoravaju da takvi incidenti mogu ozbiljno narušiti povjerenje javnosti i otežati novačenje novih generacija vojnika, javlja Reuters.