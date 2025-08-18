Tragedija u Nijemcima: Policija pronašla dva tijela

Temeljem dojave građanke zaprimljene u 13,59 sati, policijski službenici su u obiteljskoj kući u Nijemcima pronašli dva mrtva tijela.

Na mjestu događaja pozvan je mrtvozornik, a policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja te će provesti očevid.

Prema neslužbenim informacijama iz sela najvjerojatnije je smrt, s obzirom na stanje tijela, nastupila prije nekoliko dana. Kako nam govore mještani ovog naselja radi se o majci, koja je bila stara, i njenom sinu. Tijela je pronašla osoba koja im je donosila lijekove i druge potrepštine.