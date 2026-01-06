Na Snapchatu joj se lažno predstavio, a kada ju je i upoznao prijetio joj i govorio da je "legalna za seksualni odnos "

Mladić (28) optužen je za silovanje 16-godišnjakinje u kolovozu 2024. Prema optužnici pokupio je djevojku automobilom, a tijekom vožnje ju je prvo preko odjeće dio po intimnim dijelovima tijela, a zatim je, kada su se zaustavili, zatražio da imaju spolno odnos. Djevojka je to odbila, no bila je uplašena jer su bili sami na osamljenom mjestu. Uplašena zbog svega što joj se događalo, u nekom trenutku je sa sebe skinula dio odjeća, nakon čega je 28-godišnjak s njom imao spolni odnos protiv njezine volje te iako je cijelo vrijeme plakala.

Istraga je pokrenuta, nakon što je 16-godišnjakinja tijekom nastave hrvatskog jezika u školi koju je pohađala u zadaćnici opisala silovanje. Iako je prvo tvrdila da je riječ o imaginarnom događaju, njezina profesorica joj nije povjerovala, pa je djevojka tijekom razgovora priznala da je riječ o traumi koja se dogodila njoj. Nakon toga je cijeli događaj prijavljen i policiji a 28-godišnjak je tijekom istrage negirao krivnju. Tvrdio je da nije silovao 16-godišnjakinju koju je upoznao u ljeto 2024.

- Rekla mi je da ima 19 godina, a taj sam je dan pokupio vozilom. Odvezli smo se do jedne klupe gdje smo sjeli i razgovarali. Ona mi se žalila na svoj izgled, govorila je da je predebela i kazala mi je da nemjerno povraća nakon jela. Osim toga pokazivala mi je ožiljke na ruci od samoozljeđivanja. Shvatio sam da nešto s njom nije u redu te sam rekao da moram ići. Zajedno smo bili pola sata, nisam s njom imao spolni odnos, nije ona to ni tražila, no mislim da je htjela jer je bila provokativno odjevena - branio se 28-godišnjak.

Djevojka je pak u svom iskazu navela kako je 28-godišnjaka upoznala preko Snapchata, da joj je rekao da ima 22 godine te joj se predstavio drugim imenom. Ona je pak njemu kazala da je njoj 16, na što je on, kako je kazala, rekao da je "to legalno godište za imati odnos".

- Dopisivali smo se i samo jednom smo se vidjeli, oko mjesec dana nakon što smo počeli dopisivanje. Našli smo se u kafiću, normalno se družili, no on je ponekad znao reći i neku prljavu šalu. Znao je stavljati ruke na mene, što mi je bilo neugodno, a tijekom dopisivanja mi je znao i prijetiti da će me pretući i da će širiti laži o meni ako ne želim nekim s njim ići. Te je večeri došao po mene i ja sam htjela ići na neko mjesto gdje ima ljudi, a on na mjesto gdje ćemo biti sami. Kad sam htjela izaći iz vozila jer me on stalno dirao, nije mi dao. Ja sam mu micala ruke i govorila da prestane, a on je govorio da to može raditi jer sam legalna. Kada sam došli do neke klupe, izašli smo iz vozila i sjeli na neku klupu, on je tražio da imamo spolni odnos, što ja nisam htjela. No on je rekao da ne budem takva, da će mi biti zabavno, pa se vratio do vozila po prezervative. Tražio me je da se skinem. Ja sam odbijala, no kako znam da je trenirao boks i karate bilo me je strah pa sam ga poslušala. Stalno mi je govorio da sam legalna i da nije bitno kažem li da ili ne, a ja sam plakala i radilo sve što mi je govorio i što me je tražio jer sam ga se bojala. Kada je završio, odvezao me doma i više nismo kontaktirali. Dva tri mjeseca nakon toga povjerila sam se prijateljici i dečku, a kada sam o tome pisala u zadaćnici, za sve su doznali i moji roditelji - ispričala je 16-godišnjakinja.

Tijekom istrage su saslušani svjedoci koji su iskazivali da im je djevojka u nekom trenutka ispričala što joj se dogodilo te da je bila traumatizirana. I vještak psihijatar smatra da je djevojka ima simptome koji ukazuju da je bila izložena seksualnom nasilju, odnosno da je seksualno traumatizirana.