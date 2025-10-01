Naši Portali
ZAPALIO SE NAKON UDARA

Tragedija u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, poginule dvije osobe

Second round of U.S.-Iran talks held in Rome
VINCENZO LIVIERI/REUTERS/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 12:54

Vatrogasci su, kako bi stigli do mjesta udara, probili put režući drveće

Vojni zrakoplov srušio se unutar Nacionalnog parka Circeo u Italiji. Nakon što je nestao s radara, pronađen je uz podršku helikoptera vatrogasne službe i jednog helikoptera vojnog zrakoplovstva. U njemu su bile dvije osobe, a obje su poginule u nesreći. Jedan od pilota bio je pukovnik Simone Mettini (48), dok je drugi bio učenik. Razlog pada zrakoplova, koji je letio u sklopu trenažne misije, još uvijek nije poznat, piše Corriere della Sera.

"Izražavam duboku sućut zbog nesreće koja se dogodila zrakoplovu vojnog zrakoplovstva u blizini Nacionalnog parka Circeo", objavila je premijerka Giorgia Meloni. Sućut je izrazio i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani: "Duboko sam ožalošćen zbog smrti dvojice vojnika zrakoplovstva koji su bili uključeni u tragičnu zrakoplovnu nesreću jutros u Sabaudiji."

Oglasio se i predsjednik Senata Ignazio La Russa: "S iskrenom boli primio sam vijest o tragičnoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u blizini Nacionalnog parka Circeo, u općini Sabaudia, u kojoj su život izgubila dva vojnika zrakoplovstva. Njihovim obiteljima, kolegama, načelniku stožera zrakoplovstva i čelnicima obrane upućujem najiskrenije sućuti."

Prema prvim nalazima, zrakoplov SF 260 s propelerom u uporabi Zrakoplovne akademije zapalio se nakon udara. Vatrogasci su, kako bi stigli do mjesta udara, probili put režući drveće. U znak sućuti, otkazano je prelijetanje Frecce Tricolori nad Milanom.
