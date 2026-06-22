Nemate klima uređaj? Ne brinite, ovo je 7 jednostavnih načina kako rashladiti dom i tijelo na prirodan način
Velike vrućine, kakve meteorolozi najavljuju za vikend, posebno su neugodne onima koji u domu nemaju klima uređaj. Ipak, postoje jednostavni načini kojima se prostor može barem djelomično rashladiti, a tijelo osvježiti i zaštititi od pregrijavanja. Ključno je spriječiti ulazak topline tijekom dana, pametno koristiti večernji zrak i redovito nadoknađivati tekućinu.
Zatvorite prozore i spustite rolete tijekom dana: Mnogi tijekom vrućina instinktivno otvaraju prozore, no ako je vanjski zrak topliji od zraka u stanu, time se prostor samo dodatno zagrijava. Tijekom najtoplijeg dijela dana najbolje je zatvoriti prozore, spustiti rolete, navući zavjese ili zasjeniti staklene površine. Na taj se način sprječava ulazak sunčeve topline i stan dulje ostaje podnošljiv.
Provjetravajte rano ujutro i kasno navečer: Kada temperatura padne, prozore treba širom otvoriti i napraviti propuh, ako je to moguće. Najbolje vrijeme za to je rano ujutro, kasno navečer ili tijekom noći, kada je zrak svježiji nego tijekom dana. Čim sunce ponovno počne zagrijavati prostor, prozore je dobro zatvoriti i ponovno zasjeniti prostorije.
Koristite ventilator pametno: Ventilator ne hladi zrak kao klima, ali može pomoći da se tijelo osjeća ugodnije jer potiče isparavanje znoja s kože. Još bolji učinak može se postići ako se ispred ventilatora stavi posuda s hladnom vodom ili ledom, ali tako da voda ne može doći u dodir s uređajem. Važno je ne usmjeravati ventilator stalno izravno u lice ili tijelo, osobito tijekom spavanja.
Rashladite tijelo mlakom vodom: Hladan tuš može zvučati kao najbolje rješenje, ali vrlo hladna voda ponekad može potaknuti tijelo da nakon toga proizvodi još više topline. Bolji izbor je kratko tuširanje mlakom ili blago hladnom vodom, koje osvježava bez velikog šoka za organizam. Pomoći mogu i mokri ručnici na vratu, zapešćima i gležnjevima, jer se ta mjesta brzo hlade.
Pijte dovoljno vode i birajte laganiju hranu: Tijekom velikih vrućina tijelo gubi više tekućine, pa je važno piti vodu redovito, a ne tek kada se pojavi jaka žeđ. Dobro je izbjegavati previše alkohola, zaslađenih pića i teške hrane, jer oni mogu dodatno opteretiti organizam. Lagani obroci poput salata, voća, povrća, jogurta i hladnih juha mogu pomoći da se osjećamo svježije.
Isključite uređaje koji dodatno griju prostor: Štednjak, pećnica, glačalo, računalo i drugi uređaji mogu dodatno podići temperaturu u domu. Tijekom najtoplijeg dijela dana bolje je izbjegavati kuhanje dugih i teških jela te birati obroke koji se pripremaju brzo ili bez pečenja. Uređaje koje ne koristite dobro je isključiti iz struje jer i oni mogu stvarati toplinu.
Napravite hladniji kutak za odmor: Ako se cijeli stan ne može rashladiti, korisno je odabrati jednu prostoriju ili kutak koji ćete pokušati održati što hladnijim. To može biti soba na sjevernoj strani, prostor s najmanje prozora ili dio doma u kojem nema izravnog sunca. U taj kutak stavite vodu, laganu odjeću, ventilator, mokri ručnik i sve što vam treba kako biste se tijekom najtoplijih sati što manje kretali po zagrijanom prostoru.
Velike vrućine nisu samo neugodne, nego mogu biti i opasne, osobito za starije osobe, malu djecu, kronične bolesnike i kućne ljubimce. Zato je važno pratiti kako se osjećate, izbjegavati napor u najtoplijem dijelu dana i potražiti pomoć ako se pojave vrtoglavica, slabost, mučnina ili zbunjenost. I bez klima uređaja moguće je ublažiti vrućinu, ali najvažnije je ne podcijeniti koliko ona može opteretiti organizam.
*uz korištenje AI-ja