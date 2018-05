Srušio se Boeing 737 s više od 100 putnika: 'Vijesti nisu obećavajuće'

Boeing 737 srušio se nedugo nakon uzlijetanja s aerodroma Jose Marti u Havani, javljaju svijetski mediji.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel posjetio je mjesto događaja te je rekao kako ima 'veliki broj' žrtava.

- Dogodila se nesretna zrakoplovna nesreća. Vijesti nisu obećavajuće, čini se da ima veliki broj žrtava - rekao je kubanski predsjednik, prenosi Sky News.

Prema posljednjim informacijama u zrakoplovu su bila 104 putnika i 9 članova posade.

