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UTVRĐUJU SE SVE OKOLNOSTI

Tragedija na gradilištu kod Rijeke: Muškarca pregazio radni stroj

Samobor: Kran usmrtio radnika na gradilištu
Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
09.06.2026.
u 15:46

Utvrđeno je da je radni stroj, kojim je upravljao 54-godišnji hrvatski državljanin, tijekom izvođenja radova, pregazio 45-godišnjeg radnika, također hrvatskog državljanina

U nesreći na radu, koja se dogodila se u ponedjeljak popodne na gradilištu u Podhumu na području Jelenja, smrtno je stradao 45-godišnji radnik kada ga je pregazio radni stroj kojim je upravljao 54-godišnjak, doznaje se iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Iz policije navode da je dojava o nesreći zaprimljena oko 17.20 sati od djelatnika Hitne medicinske pomoći. Utvrđeno je da je radni stroj, kojim je upravljao 54-godišnji hrvatski državljanin, tijekom izvođenja radova, pregazio 45-godišnjeg radnika, također hrvatskog državljanina.

Na mjestu nesreće je, uz policijsku očevidnu ekipu, bila i zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci. Tijelo stradalog radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci na obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti. Policija je utvrđene činjenice o nesreći dostavila nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje, naveli su iz PU primorsko-goranske.
Ključne riječi
radni stroj poginuo gradilište radnik

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