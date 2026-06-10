Dalmatinac se požalio na turiste iz Zagreba: 'Podosta nabrijani i lagano bezobrazni'

Živi i radi u jednom gradu na moru i kako je lagano počela turistička sezona, tako je primijetio da ima jako puno Zagrepčana koji dolaze na par dana na odmor, a primijetio je i da su svi koje je do sada sreo, kako kaže, podosta nabrijani i lagano bezobrazni. "Doduše, to sam primijetio i unazad dvi godine koliko već živim na moru. Naravno, ima izuzetaka, ali rijetko", piše jedan korisnik Reddita.

Vjeruje, kaže, da se možda 1% onih koji koriste tu društvenu mrežu neće naći u ovome, a zanima ga zašto je to tako. "Živio sam i radio i u Zagrebu i moram priznati da su ljudi tamo dosta direktni i 'glasni', ali nisam imao velikih iskustava s bezobrazlukom, no kada su u pitanju turisti koji dođu ovdje, kao da je nekakva 'posebna sorta' ljudi koji imaju manjak kulture i koji su dosta nemirni", objašnjava pa pita imaju li ljudi iz drugih dijelova Hrvatske sličnih iskustava.

Da je razlog "nabrijanosti" to što im je "u podsvijesti kolona do Karlovca u povratku, pa ih malo puca", našalio se jedan od komentatora. Drugi je dodao kako je to "posljedica užurbanog života u neurotičnom gradu prepunom gužvi". Netko je napisao kako mu to i "rođeni brat kaže". Obojica su, objašnjava, rođeni u Zagrebu i odrasli ovdje, ali je on u ranim dvadesetima odselio na Krk. "I promijenio se, nabolje. Kad dođem kod njega ili se čujemo mi kaže što si toliko nabrijan stalno, što pi***š, opušteno, chill. Čim dođem van ZG se uhvatim pogotovo u prometu da pi***m. A ljudi jednostavno jednostavnije i sporije žive, a i daleko bolje nego mi", napisao je Zagrepčanin.

Netko je, pak, napisao da živi u Zagrebu tri godine i da je primijetio određenu vrstu "elitizma". "Određeni ljudi iz Zagreba (nemojte se uvrijediti, ali ovo su moja opažanja) smatra da su "viša bića" jer žive u velikom Zagrebu pa kada dođu u druge gradove se ponašaju tako", objašnjava.

Jedan komentator rekao je kako će objasniti situaciju iz osobnog iskustva. "Radi se o stresu putovanja i straha od stresa od putovanja. Gužve, zastoji, cendravi klinci, i navika da sve mora bit sad i odmah inače netko poludi... Obično nakon 2-3 dana na obali (nakon kaj probavimo prvih par riba) ulazi se u flegmatično stanje uma. Nemam bolje opravdanje. Problem sam vidio još na svojim starcima. Jednostavno je tako. Obično aklimatizacija sredi stvari kroz par dana", naglasio je.