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Dalmatinac se požalio na turiste iz Zagreba: 'Podosta nabrijani i lagano bezobrazni'

Rogoznica je puna gostiju koju uživaju u njenim ljepotama
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
10.06.2026.
u 10:30

Netko je, pak, napisao da živi u Zagrebu tri godine i da je primijetio određenu vrstu "elitizma". "Određeni ljudi iz Zagreba (nemojte se uvrijediti, ali ovo su moja opažanja) smatra da su "viša bića" jer žive u velikom Zagrebu pa kada dođu u druge gradove se ponašaju tako", objašnjava.

Živi i radi u jednom gradu na moru i kako je lagano počela turistička sezona, tako je primijetio da ima jako puno Zagrepčana koji dolaze na par dana na odmor, a primijetio je i da su svi koje je do sada sreo, kako kaže, podosta nabrijani i lagano bezobrazni. "Doduše, to sam primijetio i unazad dvi godine koliko već živim na moru. Naravno, ima izuzetaka, ali rijetko", piše jedan korisnik Reddita.

Vjeruje, kaže, da se možda 1% onih koji koriste tu društvenu mrežu neće naći u ovome, a zanima ga zašto je to tako. "Živio sam i radio i u Zagrebu i moram priznati da su ljudi tamo dosta direktni i 'glasni', ali nisam imao velikih iskustava s bezobrazlukom, no kada su u pitanju turisti koji dođu ovdje, kao da je nekakva 'posebna sorta' ljudi koji imaju manjak kulture i koji su dosta nemirni", objašnjava pa pita imaju li ljudi iz drugih dijelova Hrvatske sličnih iskustava. 

Da je razlog "nabrijanosti" to što im je "u podsvijesti kolona do Karlovca u povratku, pa ih malo puca", našalio se jedan od komentatora. Drugi je dodao kako je to "posljedica užurbanog života u neurotičnom gradu prepunom gužvi".  Netko je napisao kako mu to i "rođeni brat kaže". Obojica su, objašnjava, rođeni u Zagrebu i odrasli ovdje, ali je on u ranim dvadesetima odselio na Krk. "I promijenio se, nabolje. Kad dođem kod njega ili se čujemo mi kaže što si toliko nabrijan stalno, što pi***š, opušteno, chill. Čim dođem van ZG se uhvatim pogotovo u prometu da pi***m. A ljudi jednostavno jednostavnije i sporije žive, a i daleko bolje nego mi", napisao je Zagrepčanin.

Netko je, pak, napisao da živi u Zagrebu tri godine i da je primijetio određenu vrstu "elitizma". "Određeni ljudi iz Zagreba (nemojte se uvrijediti, ali ovo su moja opažanja) smatra da su "viša bića" jer žive u velikom Zagrebu pa kada dođu u druge gradove se ponašaju tako", objašnjava.

Jedan komentator rekao je kako će objasniti situaciju iz osobnog iskustva. "Radi se o stresu putovanja i straha od stresa od putovanja. Gužve, zastoji, cendravi klinci, i navika da sve mora bit sad i odmah inače netko poludi... Obično nakon 2-3 dana na obali (nakon kaj probavimo prvih par riba) ulazi se u flegmatično stanje uma. Nemam bolje opravdanje. Problem sam vidio još na svojim starcima. Jednostavno je tako. Obično aklimatizacija sredi stvari kroz par dana", naglasio je.
Ključne riječi
reddit turisti zagrepčani Zagreb

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