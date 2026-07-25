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POSTAVIO ULTIMATUM

Trump ponizio Saudijce nakon potpisivanja povijesnog nuklearnog ugovora: 'To se podrazumijevalo'

WHCA Dinner in Washington
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
25.07.2026.
u 06:53
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Američki ministar energetike Chris Wright i njegov saudijski kolega princ Abdulaziz bin Salman nedavno su potpisali sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji. Dokument će ubrzo biti upućen na razmatranje Kongresu.

Američki predsjednik Donald ⁠Trump poručio je u petak Saudijskoj Arabiji da je normalizacija odnosa s Izraelom uvjet za civilni nuklearni sporazum između te naftom bogate bliskoistočne zemlje sa SAD-om. Američki ministar energetike Chris Wright i njegov saudijski kolega princ Abdulaziz bin Salman nedavno su potpisali sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji. Dokument će ubrzo biti upućen na razmatranje Kongresu.

Na nuklearnom sporazumu sa Saudijcima Trump radi od svog prvog predsjedničkog mandata. Bivši predsjednik Joe Biden također je pokušavao postići dogovor i vezati ga uz Abrahamske sporazume, diplomatske sporazume iz 2020.godine o normalizaciji odnosa između Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Maroka. 

Saudijska Arabija nije pristupila spomenutim sporazumima, no u svojoj objavi na društvenim mrežama Trump joj je postavio upravo taj uvjet te ga ponovio u izjavi iz Ovalnog ureda. „Da bi to učinili, moraju biti članovi Abrahamskih sporazuma“, rekao je Trump novinarima. Američki je predsjednik kazao da o tome nije razgovarao s ministrom energetike prije potpisivanja sporazuma o razvoju komercijalnih nuklearnih reaktora. ''Ali to se podrazumijevalo, i Chris je znao, i Saudijska Arabija je znala“, rekao je Trump.

Saudijska Arabija nije se još oglasila Trumpovu zahtjevu, no on je uvjeren da će na kraju biti dogovora. "U nekom trenutku će se pridružiti. I provest će svoju civilnu, ponavljam, civilnu nuklearnu energiju", istaknuo je predsjednik SAD-a. Sporazum između SAD-a i Saudijske Arabije smatra se vrlo korisnim za tvrtku Westinghouse Elecric Company, u suvlasništvu kanadskih tvrtki Cameco i Brookfield Asset Management.

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Ključne riječi
Saudijska Arabija Izrael Donald ⁠Trump

Komentara 1

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VI
Vérité Indolore56
07:14 25.07.2026.

Zanimljivo je da svijet, čak ni Zapad, želi pomoći Trumpu da porazi Iran. Svi žele pad Amerike.

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