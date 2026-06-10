Strankinja koja ide u posjet zatvoreniku u Remetinec zatražila pomoć Hrvata: Odgovori su je iznenadili

Posjet zatvoru za većinu ljudi nije svakodnevna situacija, a kada se tome doda i boravak u stranoj državi čiji jezik ne poznaju, nervoza je razumljiva. Upravo se u takvoj situaciji našla jedna mlada strankinja koja je na Redditu zatražila savjet prije odlaska u zagrebački zatvor Remetinec. Objasnila je kako uskoro planira posjetiti osobu koja se nalazi u istražnom zatvoru te da će u Zagreb doputovati sama. Kako ne govori hrvatski jezik, zanimalo ju je što može očekivati tijekom posjeta, hoće li se moći sporazumjeti na engleskom te treba li unaprijed organizirati prevoditelja.

"Ja sam mlada žena koja će sama posjetiti zatvor i ne govorim hrvatski. Lokalni odvjetnik organizira potrebne dozvole i dokumentaciju, ali zanima me postoji li nešto što bih trebala znati unaprijed vezano uz sigurnost, komunikaciju, lokalne običaje, prijevoz ili procedure prilikom posjeta", napisala je. Njezina objava privukla je brojne komentare hrvatskih korisnika koji su joj pokušali olakšati situaciju.

– Sve ovisi na koga naletiš. Ako budeš pristojna i kažeš 'Dobar dan, žao mi je, ne govorim hrvatski, je li engleski u redu?', vjerojatno nećeš imati problema. Najvažnije je da imaš svu dokumentaciju spremnu i pri ruci – napisao je jedan korisnik.Drugi su je uvjeravali da će se u Hrvatskoj uglavnom moći sporazumjeti na engleskom jeziku. – Oko 70 posto Hrvata govori engleski. Osim ako ne naletiš na nekoga tko ga baš ne zna, trebala bi se moći snaći. A i ako bude problema, sigurno će pronaći nekoga od kolega tko govori engleski – poručio joj je jedan komentator. Neki su joj preporučili i korištenje aplikacije za prevođenje na mobitelu, dok su drugi bili iznenađeni što se s pitanjem nije prvo obratila odvjetniku koji joj organizira posjet.

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