Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'vjerojatno nećeš imati problema'

Strankinja koja ide u posjet zatvoreniku u Remetinec zatražila pomoć Hrvata: Odgovori su je iznenadili

Zagreb: Novica Petrač stigao u zatvor Remetinec na odsluženje kazne
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
10.06.2026.
u 07:00

Mlada žena koja ne govori hrvatski jezik na Redditu je pitala što može očekivati prilikom posjeta zatvoru u Zagrebu. Ubrzo su se javili brojni korisnici sa savjetima i upozorenjima.

Posjet zatvoru za većinu ljudi nije svakodnevna situacija, a kada se tome doda i boravak u stranoj državi čiji jezik ne poznaju, nervoza je razumljiva. Upravo se u takvoj situaciji našla jedna mlada strankinja koja je na Redditu zatražila savjet prije odlaska u zagrebački zatvor Remetinec. Objasnila je kako uskoro planira posjetiti osobu koja se nalazi u istražnom zatvoru te da će u Zagreb doputovati sama. Kako ne govori hrvatski jezik, zanimalo ju je što može očekivati tijekom posjeta, hoće li se moći sporazumjeti na engleskom te treba li unaprijed organizirati prevoditelja.

"Ja sam mlada žena koja će sama posjetiti zatvor i ne govorim hrvatski. Lokalni odvjetnik organizira potrebne dozvole i dokumentaciju, ali zanima me postoji li nešto što bih trebala znati unaprijed vezano uz sigurnost, komunikaciju, lokalne običaje, prijevoz ili procedure prilikom posjeta", napisala je. Njezina objava privukla je brojne komentare hrvatskih korisnika koji su joj pokušali olakšati situaciju.

– Sve ovisi na koga naletiš. Ako budeš pristojna i kažeš 'Dobar dan, žao mi je, ne govorim hrvatski, je li engleski u redu?', vjerojatno nećeš imati problema. Najvažnije je da imaš svu dokumentaciju spremnu i pri ruci – napisao je jedan korisnik.Drugi su je uvjeravali da će se u Hrvatskoj uglavnom moći sporazumjeti na engleskom jeziku. – Oko 70 posto Hrvata govori engleski. Osim ako ne naletiš na nekoga tko ga baš ne zna, trebala bi se moći snaći. A i ako bude problema, sigurno će pronaći nekoga od kolega tko govori engleski – poručio joj je jedan komentator. Neki su joj preporučili i korištenje aplikacije za prevođenje na mobitelu, dok su drugi bili iznenađeni što se s pitanjem nije prvo obratila odvjetniku koji joj organizira posjet.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
Remetinec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Food Truck Festival na Jarunu
5
NOVA PRAVILA

Zagreb 2027. zabranjuje plastiku! Evo što to znači za Advent, kafiće, a i ustanove

Ciljevi ove odluke su smanjenje nepovoljnog utjecaja proizvoda od plastike na okoliš, poticanje odgovornog postupanja s otpadom i zamjena plastike održivim rješenjima, uspostava sustava koji podržavaju ponovnu uporabu i zelenu javnu nabavu u svakodnevnom radu gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava te usklađivanje s propisima Europske unije – objašnjavaju na Radićevu trgu zašto su se odlučili na ovako opsežnu mjeru

Zagreb: Prva u novom ciklusu Večernjakovih tribina
11
Večernjakova tribina

Pavuna: Evo zašto ni 30 novih garaža ne bi riješilo problem Zagreba

Na Večernjakovoj tribini, održanoj prvi put nakon 12 godina, stanovnici Donjeg Grada i Gornjeg Grada – Medveščaka zasuli su gradske dužnosnike pitanjima o prometu, parkiranju i dostavi u centru. Među najzapaženijim odgovorima bio je onaj pročelnika Andra Pavune koji je ustvrdio da Zagreb ne može riješiti problem parkiranja samo gradnjom garaža te upozorio na sve češće kršenje prometnih pravila.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!