Muškarca u Međimurju prignječio traktor: Nije mu bilo pomoći, preminuo na mjestu

U utorak u jutarnjim satima u šumskom predjelu kod Donjeg Koncovčaka u Međimurskoj županiji smrtno je stradao 78-godišnji muškarac. Kako je izvijestila Policijska uprava međimurska, prema prvim informacijama prevozio je drva traktorom marke 'Tomo Vinković' s priključenom prikolicom, no na nizbrdici vozilo nije uspio zaustaviti.

U pokušaju da iskoči iz traktora pao je na tlo, nakon čega je došlo do prignječenja. Nažalost, od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Očevid je u tijeku.