Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGEDIJA U ŠUMI

Muškarca u Međimurju prignječio traktor: Nije mu bilo pomoći, preminuo na mjestu

PU međimurska
Autor
Ivica Beti
09.06.2026.
u 13:20

U pokušaju da iskoči iz traktora pao je na tlo, nakon čega je došlo do prignječenja

U utorak u jutarnjim satima u šumskom predjelu kod Donjeg Koncovčaka u Međimurskoj županiji smrtno je stradao 78-godišnji muškarac. Kako je izvijestila Policijska uprava međimurska, prema prvim informacijama prevozio je drva traktorom marke 'Tomo Vinković' s priključenom prikolicom, no na nizbrdici vozilo nije uspio zaustaviti.

U pokušaju da iskoči iz traktora pao je na tlo, nakon čega je došlo do prignječenja. Nažalost, od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Očevid je u tijeku. 
Ključne riječi
tragedija smrt šuma poginuo traktor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!