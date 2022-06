Toplinski val stigao do Hrvatske, sutra najgori dan. Upaljeno upozorenje za veći dio zemlje

Diljem Hrvatske temperatura je danas iznad 30 stupnjeva, a u mnogim krajevima iznad 33. U 15 sati najtoplije je bilo u Kninu gdje je izmjereno čak 37 stupnjeva. U Hrvatsku je naime stigao prvi ljetni toplinski val ove godine.

Sutra bi temperature mogle biti još više nego danas zbog čega je DHMZ izdao narančasto upozorenje za gotovo sve regije. Dok je danas za sve regije osim osiječke i dubrovačke vrijedila umjerena opasnost, sutra je za te dvije regije najavljena umjerena, a za sve ostale velika opasnost od toplinskog udara.

DHMZ također navodi da će utorak biti pretežno sunčan i vrlo vruć diljem Hrvatske. Kasno poslijepodne i navečer u zapadnim predjelima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu jugoistočni i jugozapadni, povremeno i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 18 do 21, u gorju malo niža, a na Jadranu od 22 do 25°C. Maksimalna uglavnom između 32 i 36°C.

Liječnici upozoravaju građane da posebnu pažnju obrate na razlike u temperaturi koje ne smiju biti prevelike.

Savjete liječnika svi ćemo morati pažljivije slušati u nadolazećim godinama, s obzirom na to da znanstvenici predviđaju danji porast učestalosti toplinskih valova koji se može primijetiti u posljednjih10 godina. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, a procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice.

Meteo.hr donosi još nekoliko savjeta tijekom velikih vrućina.

Rashladite svoj dom:

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina te ako imate kronične zdravstvene probleme.

Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35 °C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine.

Klonite se vrućine:

Sklonite se u najhladniju prostoriju stana/kuće, posebno noću. Ako stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2 - 3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena). Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana. Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati.

Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu. Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom.

Rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine:

Izbjegavajte boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd. Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše:

Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu. Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu.

Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon rada ili vježbe po vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potražite medicinsku pomoć. Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.