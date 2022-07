Znanstvenici zabrinuti zbog zagrijavanja Sredozemlja: Počinje ličiti na Crveno more!

Temperatura u dijelovima Mediterana šest je stupnjeva Celzijevih viša no što je uobičajeno za ovo doba godine, upozoravaju znanstvenici. Iznadprosječne temperature griju Sredozemno more od svibnja, a vrhunac su dosegle prošli tjedan kada je u blizini istočne obale Korzike izmjereno 30,7 stupnjeva.

"Temperatura mora od 28 ili 29 stupnjeva možda je ugodna za kupače, ali za ekosisteme Mediterana je zabrinjavajuća" rekao je francuski novinar i ekolog Frédéric Denhez. "Mediteran počinje ličiti na Crveno more, a biljke i životinje koje ovdje obitavaju nisu spremne na to" dodao je.

"Oceanski toplinski valovi ekvivalent su 'podvodnih požara', biljke i životinje umiru kao da su zapaljeni", rekao je za Le Monde David Diaz, iz Španjolskog oceanografskog instituta.

Znanstvenici Mediteran smatraju žarištem bioraznolikosti - na njega otpada tek jedan posto svjetskih oceana, no sadrži 10 posto svih morskih biljnih i životinjskih vrsta. On predstavlja dom za gotovo 20,000 vrsta, od čega je 25 posto endema, organizama koji ne žive nigdje na svijetu osim u Sredozemlju, prenosi The Guardian.

"Organizmi koji se najbolje prilagođavaju će pružati otpor kroz prilagodbu fiziologije ili migraciju, iako ih to može oslabiti," rekla je Emilie Villar, morska biologinja iz Marseillea, "no oni slabiji će najvjerojatnije izumrijeti" zaključila je. Radi se o otprilike 700 vrsta kojima u Mediteranu prijeti izumiranje. "Ako temperaturni šokovi budu trajali predugo, ili ako vrsta ne može migrirati, nove će vrste ispuniti tu rupu. No ako uvjeti postanu preloši, Mediteranu prijeti odumiranje" objasnila je Emilie.

Prema prošlogodišnjem izvješću WWF-a, temperature u Mediteranu rastu 20 posto brže od globalnog prosjeka, što ga čini morem s najbržom promjenom temperature na svijetu. Gotovo 1000 egzotičnih vrsta, uključujući 126 vrsta riba, već je migriralo u Mediteran iz Crvenog mora te predstavljaju opasnost za lokalne vrste.

Posljednji temperaturni rekord u Mediteranskom moru postavljen je u kolovozu 2018. kada je temperatura u blizini obale Marseillesa bila 6,6 stupnjeva Celzijevih iznad prosjeka, a najdulji zabilježeni toplinski val bio je od 3. kolovoza do 2. rujna 2003.

Više zelenih tema pronađite na web stranici Rezolucija Zemlja!