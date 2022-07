USPOREDIO SLIČNOST 2012. i 2022.

Poznati hrvatski klimatolog: Ovo što se sada događa nije zapisano u prirodi tijekom zadnjih milijun godina

Globalna srednja razina oceana i mora ide do +0,4 m oko 2050., do +0,8 m do kraja stoljeća s obzirom na početak prošlog stoljeća, Jadran približno isto tako. Naravno, to donekle ovisi o ljudskoj djelatnosti, tj. scenarijima potrošnje energije, onečišćenja, proizvodnje hrane i otpada. Međutim, na tako kratkoj vremenskoj skali za oceane to ide nezaustavljivo, po inerciji. Obale su itekako ugrožene, ne samo zbog podizanja razine mora nego i zbog sve jačih i učestalijih nevremena u sve toplijoj klimi, ističe prof. dr. sc. Branko Grisogono