Toplinski val stiže, a nakon vrućina slijedi naglo pogoršanje: Evo kakvo vrijeme nas čeka početkom idućeg tjedna

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, u subotu će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano vrijeme, a sredinom dana puhat će umjeren jugozapadnjak. Jutarnje temperature bit će između 14 i 16°C, dok će najviše dnevne doseći oko 31°C. Središnja Hrvatska također može računati na sunčano vrijeme, no prema večeri će se naoblačiti. Poslijepodne je moguć umjeren jugozapadni vjetar. Ujutro će biti od 14 do 17°C, a tijekom dana od 29°C na sjeveru do 33°C na jugu tog dijela zemlje.

Na zapadu će biti puno sunca, ali navečer stiže naoblačenje sa zapada, a potkraj dana i u noći na nedjelju ponegdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će povremeno biti umjeren jugozapadni, na otvorenom moru jugo. U gorskim krajevima jutro svježe, između 12 i 14°C, a na obali od 19 do 22°C. Dnevna temperatura od 28 do 31°C.

Foto: DHMZ

Dalmacija će imati još više topline, dnevne vrijednosti penjat će se od 30 do 33°C, dok će na obali ujutro biti od 20 do 24°C, a u zaleđu oko 17°C. Bit će pretežno sunčano, uz nešto oblaka tek navečer. Sredinom dana puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, a uz obalu će ujutro i navečer zapuhati slab burin. Na krajnjem jugu zemlje očekuje se slično – jutarnji burin, a poslijepodne umjeren jugozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Nakon toplog jutra s 22 do 24°C, dnevna temperatura će se penjati na 30 do 32°C, u unutrašnjosti i do 34°C.

Prema prognozi DHMZ-a, temperature će na kopnu rasti sve do ponedjeljka, a ponegdje bi mogle doseći i vrlo vrućih 36°C. U ponedjeljak će zbog nadolazećeg toplinskog vala Osijek, Zagreb, Karlovac i Dubrovnik biti pod žutim upozorenjem DHMZ-a, dok će Split ući u još ozbiljniju zonu — za to područje izdano je narančasto upozorenje, što znači da se očekuju vrlo visoke temperature i povećan rizik za zdravlje. Vrućine se neće zaustaviti na početku tjedna — u utorak će Split i Dubrovnik također biti pod narančastim upozorenjem, pa se stanovnicima i turistima savjetuje dodatni oprez, boravak u hladu i dovoljno tekućine. Nadalje, u utorak se očekuje kratkotrajno osvježenje uz sjeverni vjetar i lokalne pljuskove s grmljavinom, a manjih nestabilnosti moglo bi biti već u nedjelju ujutro u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će se toplinski val nastaviti, osobito u Dalmaciji gdje će biti sunčano i suho. Na sjevernom Jadranu postoji mogućnost za poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar će većinom biti jugozapadni i jugo, a u utorak će okrenuti na sjeverozapadni.