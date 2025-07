'Ledenjak sudnjeg dana' prijeti milijunima ljudi: Evo koje su tri svjetske metropole prve na udaru

Tri najveća svjetska grada mogla bi se naći pod vodom ako se uruši antarktički ledenjak Thwaites, poznat i kao "Ledenjak sudnjeg dana", a stručnjaci sve ozbiljnije upozoravaju da je takav ishod sve izgledniji. Već je dobro poznato da klimatske promjene donose porast razine mora, više temperature i sve češće ekstremne vremenske pojave, no najnovija istraživanja ovog kolosalnog ledenjaka stavljaju te prijetnje u još dramatičniji kontekst.

Thwaites, smješten u zapadnom dijelu Antarktike, pohranjuje toliko leda da bi njegovo otapanje moglo podići razinu svjetskih mora za više od 60 centimetara. No, potpuni kolaps ovog ledenjaka mogao bi pokrenuti lančanu reakciju koja bi destabilizirala cijeli zapadnoantarktički ledeni sustav. Posljedice bi bile zastrašujuće – razina mora mogla bi narasti i do tri metra, čime bi se metropole poput Londona, New Yorka i Bangkoka našle pod vodom.

U tim gradovima žive milijuni ljudi, a svake godine ih posjećuju milijuni turista – upravo bi oni prvi osjetili razorne posljedice masovnih poplava. Znanstvenici okupljeni u sklopu Međunarodne suradnje za ledenjake Thwaites (ITGC), aktivne od 2018., budno motre svaku promjenu u stabilnosti ledenjaka. Najnovija otkrića dodatno bude zabrinutost – ispod površine Thwaitesa kriju se brojna podzemna jezera, za koja sada znamo da imaju mnogo veći utjecaj na proces urušavanja nego što se ranije pretpostavljalo.

U ožujku 2025. istraživanje pod vodstvom profesora Noela Gourmelena, člana ITGC-a, potvrdilo je da ta jezera znatno ubrzavaju gubitak ledene mase. „Očekivali smo da voda koja se slijeva s donje strane ledenog pokrova igra ulogu u modulaciji topljenja oceana“, rekao je Gourmelen, prenosi newsner.

„Sama veličina ovog jezerskog odvoda dala nam je priliku da konačno promatramo i kvantificiramo njegov utjecaj. Izljev jezera dogodio se u ključnom sektoru koji utječe na stabilnost Thwaitesa. Drenaža je zapravo trenutačno ubrzala Thwaitesovo povlačenje uzrokovano oceanom“, objasnio je. Posebno zabrinjava činjenica da se sve to događa u godini kada su temperature na južnoj hemisferi znatno više od uobičajenih, što upućuje na to da bi otapanje moglo biti brže nego što se predviđalo.

Dr. Alastair Graham, morski geolog s američkog Sveučilišta Južne Floride i član ITGC-a, za News.com.au je istaknuo: „Ako se ledenjak Thwaites uruši, to bi uzrokovalo porast razine mora za oko 65 cm. Ova godina je stvarno drugačija. Vrlo se teško oporaviti od ovoga. Igra se promijenila.“ Iako su ranije procjene govorile da bi se potpuni kolaps ledenjaka mogao dogoditi tek kroz nekoliko desetljeća ili stoljeća, nova saznanja sugeriraju da bi se prijelomna točka mogla dogoditi znatno ranije nego što se nadalo. Ako se to obistini, obalna područja diljem svijeta, cijela gospodarstva i životi milijuna ljudi mogli bi se zauvijek promijeniti.