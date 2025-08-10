Toplinska kupola steže Europu: Temperature i do 44 °C, Hrvatska pod crvenim alarmom

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu obalu i dio kopnenih krajeva zbog iznimno opasnog vremena. Toplinski valovi su već na snazi i nastavit će se tijekom cijelog tjedna. Meteoalarm posebno upozorava na opasnost za zdravlje, a preporuke stručnjaka su jasne – izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, piti dovoljno tekućine i rashladiti prostore.

Prema prognozi HRT-a, ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti nešto manje vruć nego nedjelja – dnevna temperatura između 31 i 34 °C, uz pretežno sunčano vrijeme i jutarnjih oko 20 °C. U središnjoj Hrvatskoj također malo svježije danju, ali noći će biti toplije nego dosad, s minimalnim temperaturama od 19 do 22 °C.

Foto: DHMZ

U gorskim predjelima olakšanje donosi umjeren sjeveroistočnjak, dok će Jadran ostati pod crvenim upozorenjem. Na sjevernom Jadranu očekuju se i olujni udari bure pod Velebitom, no bura će biti topla i neugodna, a noći vrlo teške za spavanje – ponegdje temperatura neće pasti ispod 28 °C. U Dalmaciji i dalje pretežno vedro i vrlo vruće – dnevne temperature između 36 i 39 °C, uz umjerenu do jaku buru. Na krajnjem jugu Hrvatske također će biti sunčano i vruće, s morem ugodne temperature, koje će mnogi potražiti i noću.

Foto: DHMZ

Prema analizama portala Severe Weather Europe, nad velikim dijelom kontinenta razvija se snažna toplinska kupola – golemi sustav visokog tlaka koji poput poklopca “zarobljava” vrući zrak pri tlu. Ovakvi sustavi donose dugotrajne i ekstremne vrućine, a temperature u mnogim državama već dosežu ili prelaze 40 °C.

Očekuje se da će tijekom sljedećih dana Francuska, Italija, centralni Balkan te Španjolska i Portugal bilježiti između 40 i 44 °C. U nekim područjima, poput južne Francuske, središnje Italije i istočne Hrvatske, mogle bi biti oborene povijesne temperaturne rekordne vrijednosti za kolovoz. Toplinska kupola će do sredine tjedna proširiti utjecaj prema Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj, a vrućina će se protegnuti i do Ujedinjenog Kraljevstva i Beneluxa. U mnogim će državama temperature biti 8 do 10 °C iznad prosjeka.

Severe Weather upozorava kako ovakvi toplinski valovi nose ozbiljne rizike za zdravlje – od dehidracije i toplinskog udara do povećanog rizika od srčanih i respiratornih problema. Posebno su ugroženi stariji, djeca i kronični bolesnici, ali i radnici na otvorenom.