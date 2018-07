Toplice Hotel*** - Oaza zdravlja u srcu Zagorja

Uz bogatu gastronomsku, kulturnu i povijesnu baštinu Hrvatsko zagorje izrazito je atraktivna destinacija za provođenje aktivnog, zdravstvenog i kulturnog turizma, Krapinske Toplice svojim geografskim položajem prednjače kao destinacija.

Foto: Promo

Toplice Hotel je smješten u najljepšem dijelu Hrvatskog zagorja, svega 46 km udaljen od Zagreba. Hotel osim smještaja i odlične gastronomske ponude, pruža gostima neograničeno korištenje fitness dvorane, hotelskog bazena s whirpool-om punjeni termalnom vodom, spa tretmane za lice i tijelo, te finsku saunu. Nasuprot hotela nalazi se novouređeni vodeni park Aquae Vivae s raznolikom ponudom unutarnjih i vanjskih bazena, toboganom, ronjenjem u bazenu dubine 4,5 m, škole plivanja i rekreativno plivanje, bazenom s valovima kao najvećom atrakcijom za sve generacije.

Uz mnoštvo zabavnih sadržaja, u Toplice Hotelu pruža se mogućnost organizacije raznih kongresa, konferencija, poslovnih skupova, seminara ili sastanaka u jednoj od kongresnih dvorana; bar sala kapacitet do 120 osoba, seminar sala kapacitet do 60 osoba, vip sala kapacitet do 30.

Foto: Promo

U prostorima hotela pružaju se medicinske usluge fizikalnih terapija: pregled liječnika fizijatra, suha i podvodna masaža, elektroterapije, hidrogimnastika u bazenu, ljekovito blato- fango i gimnastika. Medicinski programi baziraju se na primjeni prirodnih ljekovitih činitelja ljekovite termalne vode i ljekovitog blata (fango), te na primjeni svih modernih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije, a dovoljno je pripremiti uputnicu D-1 za pregled liječnika i fizikalne terapije!

Na termalnim izvorima Krapinskih Toplica u Toplice Hotelu pronađite i vi svoj izvor zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja.