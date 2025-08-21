Naši Portali
SNIMLJEN U RESTORANU

Tomislav Horvatinčić pušten je na uvjetnu slobodu. Već je snimljen u restoranu uz plažu

Tomislav Horvatinčić stigao u Remetinec na odsluženje zatvorske kazne
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
21.08.2025.
u 07:19

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro.

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi. Čitatelj 24 sata snimio ga je u restoranu uz plažu nedaleko od Maloga Stona u utorak oko 15 sati. Horvatinčić je i dosad koristio pogodnosti boravka na slobodi tijekom izdržavanja kazne u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kraj Pule.

- O uvjetnom otpustu zatvorenika, temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, temeljem rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025. - rekli su za 24 sata iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro. 
Tomislav Horvatinčić

PO
Portalcenzure
07:47 21.08.2025.

Djed bio malo na odmoru, a sada može na jahtu, ali da pazi na navigaciju.

