Tomislav Horvatinčić pušten je na uvjetnu slobodu. Već je snimljen u restoranu uz plažu

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi. Čitatelj 24 sata snimio ga je u restoranu uz plažu nedaleko od Maloga Stona u utorak oko 15 sati. Horvatinčić je i dosad koristio pogodnosti boravka na slobodi tijekom izdržavanja kazne u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kraj Pule.

- O uvjetnom otpustu zatvorenika, temeljem članka 165. stavak 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odlučuje nadležni županijski sud na čijem se području nalazi kaznionica, odnosno zatvor. Sud o uvjetnom otpustu odlučuje nakon održane sjednice vijeća koja je sastavljena od tri suca tog suda. Navedeni zatvorenik je, temeljem rješenja Županijskog suda u Puli-Pola iz Kaznionice u Valturi, uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora dana 18. srpnja 2025. - rekli su za 24 sata iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće 16. kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Francesco i Marinella Salpietro.