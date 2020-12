Tomašević: Smješta nam se klopka ako ne pristanemo na uvjete SDP-a

Nakon što je postalo jasno da SDP želi izići na izbore u Zagrebu s platformom Možemo!, loptica se prebacila upravo na čelnika te stranke Tomislava Tomaševića. Idućeg tjedna očekuju se i rezultati ankete koju je zajednički naručila zagrebačka oporba i koja će i te kako utjecati na mogući dogovor.

Iz SDP-a, između redaka, poručuju, da su spremni podržati vas kao kandidata za gradonačelnika Zagreba.

Ako mislite na ponude putem medija iz SDP-a za bilateralnu koaliciju SDP-a i Možemo! u Zagrebu, ispred koje bih ja bio kandidat za gradonačelnika Zagreba, ja sam takvu ponudu već nekoliko puta javno odbio.

Doživljavate li te istupe SDP-ovaca i kao ucjenu, pogotovo što se daju izjave da će Možemo! biti odgovoran ako Bandić ostane gradonačelnik?

Dosta izjava SDP-ovaca u posljednjih nekoliko tjedana doživljavam nekonstruktivnima te ne razumijem koji je njihov cilj. Izjava koju spominjete na tragu je klopke u koju nas se smješta jer ćemo biti kritizirani što je Bandić ostao na vlasti ako ne pristanemo na uvjete SDP-a.

Činjenica je da SDP nema svog jakog kandidata. Imate li dojam da se žele „sakriti“ iza vas i vaše popularnosti?

Moguće je da su shvatili iz svojih anketa da im je to u ovom trenutku najmanje štetna opcija.

O čemu će eventualni dogovor ovisiti?

Ono što je do sada unutar oporbe dogovoreno, a ja sam to tražio od početka ove godine, jest da se, ako bude više oporbenih kandidata za gradonačelnika u prvom krugu, u drugom krugu podrži kandidata oporbe koji tamo završi s Bandićem ili s HDZ-ovim kandidatom. Uskoro će se vidjeti hoće li oporba ići u jednom, dva ili tri bloka. Mi u svakom slučaju ne tratimo vrijeme, nego aktivno radimo na programu, sastavljanju tima za upravljanje te na nadogradnji stranačke infrastrukture po cijelom gradu i spremni smo na izbore ići i sami, tj. s postojećim koalicijskim partnerima. Obišao sam, primjerice, prije nekoliko dana Dubravu, a uskoro ćemo u javnost lansirati te matsku anketu svih 17 gradskih četvrti, kojom prikupljamo stavove građana o glavnim problemima u kvartovima te njihove prijedloge prioriteta i rješenja. Naš program, kao i do sada, nastaje na temelju komunikacije s građanima, koje slušamo i želimo uvažiti.

Šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras izjavio je da ste bili na dva sastanka u SDP-u.

To je jedna od tih neopreznih izjava koje sam ranije spominjao. Mislio je da sam bio na dva sastanka svih oporbenih klubova koji su bili u prostorijama SDP-a, a treći sastanak oporbenih klubova bio je u GLAS-u. Međutim, iz ovakve izjave ispada kao da sam dva puta išao sam u SDP moliti njihovu podršku za gradonačelničku kandidaturu, što naprosto nije istina.

Oporba je naručila zajedničku anketu. Hoće li ona biti glavni kriterij pri dogovoru?

Ona će biti jasan pokazatelj odnosa snaga između stranaka oporbe i kandidata za gradonačelnika te šansi tih kandidata u drugom krugu u srazu protiv Bandića. Anketa će pokazati i što birači naših stranaka misle o predizbornim koalicijama, ali i o šansama za osvajanje većine u Gradskoj skupštini, jer bi uklanjanje Bandića s pozicije gradonačelnika bez mogućnosti stvaranja većine u Gradskoj skupštini vjerojatno značilo paralizu vlasti i nove izbore. Međutim, naša odluka o partnerima za ove izbore ovisi o nizu političkih kriterija u kojima je anketa samo jedan od parametara.

Je li po vašem mišljenju nerealno očekivati pobjedu Možemo! bez SDP-a?

Izvjesno je da većinu u Gradskoj skupštini nakon ovih izbora nećemo moći imati bez postizborne suradnje sa SDP-om, no uvjeren sam da mogu i samostalno ući u drugi krug na izborima za gradonačelnika te tamo pobijediti uz glasove birača i SDP-a i drugih stranaka od centra prema ljevici.

Mnogi drže da vam je SDP veći teret nego što biste od njega mogli imati koristi.

Svjesni smo rizika i tereta koji nosi bilo kakva predizborna koalicija, kao i interesa javnosti da se pitanja o mogućoj suradnji oporbenih stranaka u Zagrebu što prije raščiste. Stoga ćemo tu odluku donijeti pravodobno i prenijeti je javnosti.

Je li velik broj Bandićevih spavača u SDP-u ono što vas možda i najviše muči?

Muče me Bandićevi spavači svugdje (smijeh).

SDP je donio odluku da na listi za Skupštinu neće staviti nikoga tko radi ili u Gradu ili u Holdingu.

Mislim da je, ako SDP želi imati političku budućnost, takva odluka logična jer je činjenica da je u ovom mandatu dvoje SDP-ovih zastupnika u Gradskoj skupštini koji rade u gradskoj upravi i gradskim poduzećima prebjeglo u Bandićevu većinu. Kako gledate na opciju da idete s dvije odvojene liste, a da u drugom krugu podržite onog kandidata koji uđe u drugi krug? Moguće je da gradska oporba izađe na dvije odvojene liste, a ja ću se svakako držati dogovora da, ako ne uđem u drugi krug protiv Bandića i HDZ-a, podržim onog kandidata oporbe koji uđe – što očekujem i od oporbenih kolega budem li ja u drugom krugu.

Je li „dogovaranje“ sa SDP-om presudilo vašem razlazu s Radničkom frontom, kako kažu u toj stranci?

“Dogovaranja” sa SDP-om nije bilo, to sam već objasnio, a odluka o odvojenom izlasku na lokalne izbore ostalih stranaka zeleno-lijeve koalicije u odnosu na Radničku frontu nema nikakve veze sa SDP-om. Naime, i prije je Radnička fronta solirala i odlučila kandidirati Katarinu Peović za predsjednicu države, uz očekivanje da je ostale stranke koalicije podrže. Nismo je na kraju podržali na predsjedničkim izborima, a Možemo!, Nova ljevica i ORaH odvojeno su od Radničke fronte izašli i na europske izbore. Unatoč odvojenom izlasku na predsjedničke i europske izbore, cijelo vrijeme nastavila se suradnja unutar istog kluba u Gradskoj skupštini. Za parlamentarne izbore odlučili smo opet na izbore izaći zajedno, no bilo je teško surađivati u kampanji, a još teže nakon parlamentarnih izbora, tako da je ovo bila jednostavno kap koja je prelila čašu. Mogao bih sad za te poteškoće u suradnji navoditi konkretne primjere, ali to će onda pretvoriti ovaj razlaz u daljnju medijsku trakavicu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 14.10.2020., Zagreb - Pedja Grbin i predsjednik Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Tomislav Tomasevic odrzali su u Saboru konferenciju za medije na temu zakonskih prijedloga za produzenje moratorija na ovrhe. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Rekli ste da vas je Katarina Peović de facto ucjenjivala, tražeći potporu za svoju kandidaturu u Rijeci.

Već sam objasnio da nas je Radnička fronta javno ucijenila preko Mate Kapovića, koji je uz Katarinu Peović bio jedini predstavnik Radničke fronte u proširenom saborskom klubu. Saznali smo iz medija da je promijenila prebivalište iz Zagreba u Rijeku u zakonskom roku od šest mjeseci prije lokalnih izbora, a na sastanku koalicije predstavnici RF-a njezinu su nam kandidaturu predstavili kao odluku Radničke fronte i gotovu stvar o kojoj se ne može pregovarati te da će ona biti kandidatkinja što god učinile ostale stranke iz zeleno-lijeve koalicije. Mi smo na tom sastanku izrazili skepsu riječke lokalne grupe Možemo! prema tome da bude zajednička kandidatkinja koalicije zbog loših iskustava u suradnji na parlamentarnim izborima, no nikakva finalna odluka tada nije donesena i sve je ostavljeno otvorenim. Ubrzo nakon tog sastanka Mate Kapović više je puta u medijima postavio ultimatum prema kojem bi se, ako svi ne podržimo Katarinu za kandidatkinju, zeleno-lijeva koalicija u cijelosti mogla raspasti. Nakon toga prekinuti su formalni sastanci koalicije o lokalnim izborima i zaključili smo nakon konzultacija s lokalnim grupama Možemo! i u drugim gradovima te našim članovima da je najbolje da ne idemo zajedno s Radničkom frontom na ove lokalne izbore, a Mate Kapović svoju je prijetnju i ostvario te proglasio raskid s koalicijom.

Je li nepodržavanje Peović bio jedan od uvjeta SDP-a u zamjenu za suradnju u Zagrebu?

Naravno da nije i najviše sam zamjerio optužbama predstavnika Radničke fronte da je to razlog zašto ne idemo s njima na lokalne izbore. Nakon što su pale takve optužbe jednostavno više nismo mogli surađivati u istom klubu u Saboru i Skupštini, a što nije nužno trebalo proizaći iz toga da idemo odvojeno na lokalne izbore. Ponavljam da smo i prije, unatoč odvojenom izlasku na europske izbore, nastavili suradnju u istom skupštinskom klubu. Da je i bilo ikakvih uvjeta od SDP-a vezanih za druge gradove, naravno da na njih ne bismo pristali. Platforma Možemo! nastala je na municipalizmu lokalnih platformi kao što je Zagreb je naš! i Srđ je grad te ne možemo pristati na bilo kakva uvjetovanja SDP-a ili drugih stranaka o suradnji na lokalnim izborima u jednom gradu da bi došlo do suradnje u drugom gradu. Isto tako nije nam bio prihvatljiv uvjet koalicijskih partnera kao što je Radnička fronta da prisiljavamo lokalnu grupu Možemo! u jednom gradu na izbornu suradnju ili podršku njihovoj kandidatkinji u zamjenu za izbornu suradnju u drugom gradu ili će se razvrgnuti nacionalna koalicija.

U Radničkoj su fronti jasno poručivali i da im je SDP neprihvatljiv te su kazali i da oni nikada neće pristati na fotelje i foteljaštvo, na razgovor s nekim kompromitiranim strankama centra kao što je SDP i IDS. Dogovara li Možemo! fotelje sa SDP-om?

Naravno da ne dogovara. Zašto bi inače dolazili svakodnevno javni pozivi iz SDP-a da počnemo pregovarati uopće o zajedničkom izlasku na izbore? A što se tiče foteljaštva, meni bi osobno bilo mnogo lakše ostati saborski zastupnik uz puno manju odgovornost nego preuzeti upravljanje Zagrebom nakon 20 Bandićevih godina, rupe u proračunu, potresa i pandemije. Ako je pozicija gradonačelnika Zagreba “fotelja”, onda je ona najužarenija u državi, no netko ga mora maknuti nakon 20 godina s vlasti i raščistiti tu korupcijsku hobotnicu do kraja te napraviti razvojni zaokret.

Iako nije popularno sada govoriti o podijeli funkcija, ne mislite li da Zagrepčani imaju pravo znati ima li opcija koja želi „srušiti“ Bandića jake i kvalitetne ljude za ključne funkcije u gradu?

Mislim da građani imaju pravo to znati i na vrijeme ćemo predstaviti tim ljudi koji će mi pomoći u upravljanju gradom. Podsjećam da u ovom trenutku najveće stranke u državi još nemaju ni jasne kandidate za gradonačelnika, a kamoli da su predstavili tim za upravljanje.

Koje je vaše obećanje biračima kad je o tome riječ ako dođete na vlast?

U Zagrebačkom holdingu uprave će se birati na javnom natječaju, a u nadzornim odborima želim različite predstavnike javnosti koji će nadzirati vode li profesionalne uprave gradska poduzeća u javnom interesu. Želim iskoristiti potencijal najboljih kadrova koje Zagreb može ponuditi tako da za zapošljavanje u gradskoj upravi i gradskim poduzećima neće trebati nikakva stranačka iskaznica ni veza. Osim toga, kao nova politička opcija koja pazi koga i kako uključuje, nemamo vojsku ljudi koji su nas zadužili i koji bi to mogli htjeti naplatiti kao što je to običaj s drugim strankama koje dođu na vlast u Hrvatskoj.

Kakav biste bili gradonačelnik, što biste se trudili promijeniti?

Bit ću gradonačelnik Zagreba za izazove 21. stoljeća. Uz promjene u načinu upravljanja Zagrebačkim holdingom, najprije ću promijeniti sustav javne nabave, tako da poslove više ne dobiva samo nekoliko odabranih tvrtki, te krenuti u reviziju postojećih ugovora s privatnim koncesionarima za komunalne usluge. Tu ćemo napraviti uštede u gradskom proračunu i troškovima gradskih poduzeća, a novac iskoristiti za osnaživanje socijalnih programa, jer moramo pomoći našim sugrađanima u ovoj krizi i raditi na smanjivanju društvenih nejednakosti. Moja vizija Zagreba je zelen, otvoren, socijalno pravedan, inovativan, transparentan i održiv grad otporan na krize, grad koji se razvija policentrično, tj. u kojem možete dobiti kvalitetne javne usluge u svom kvartu bez potrebe da idete u centar Zagreba.

Bi li obnova Zagreba bila prioritet i što biste prvo poduzeli kad je o tome riječ?

Prije svega, potrebno je hitno građanima koji su ostali bez krova nad glavom osigurati pristojan zamjenski smještaj. Procedure za obnovu treba privatnim vlasnicima pojednostaviti i ubrzati, a za trošenje javnog novca uvesti dodatne osigurače od zloporaba i korupcije. Država i Grad moraju odvojiti više proračunskog novca za obnovu, jer ovim će tempom ispunjavanje obveza iz Zakona o obnovi trajati 200 godina. Obnova Zagreba nakon potresa prilika je za “green new deal”, odnosno za javne investicije u zeleni razvoj grada obnovom koja podiže energetsku učinkovitost, ozelenjava grad i povećava kvalitetu javnih prostora uz stvaranje novih radnih mjesta i zamašnjak gospodarstvu.

Podnijeli ste protiv Bandića kaznenu prijavu zbog afere Žičara. Po vama, štete li sve te afere uopće išta gradonačelniku ili su građani više otupjeli na sve to?

Toliko je tih korupcijskih afera oko Bandića da kaznena prijava protiv njega više nije ni mala crtica u medijima. Međutim, otkako sam ušao u gradsku politiku, ovo je prva kaznena prijava koju sam podnio jer sam inzistirao da DORH i USKOK istraže navode iz filmića. Mislim da je jedan od najvećih hrvatskih problema duljina sudskih postupaka u optužbama za korupciju pa je tako prošlo čak šest godina otkad je na nalog USKOK-a Bandić uhićen u aferi Agram, a da još nema ni nepravomoćne presude.

Napali ste i projekt gradnje Spomenika domovini. Izračunali ste da je kvadrat spomenika stajao više od milijun kuna.

Prema duljini spomenika on košta više od milijun kuna po metru. Sve se u Zagrebu preplaćuje pa nije ni ovo izoliran slučaj, a krivi su i prioriteti. Iznos od 35 milijuna kn, koliko je spomenik koštao, mogao je biti usmjeren na gradnju zamjenskih kuća za oko 50 obitelji kojima su u potresu uništeni domovi i zimu će morati provesti u kontejnerima. Sve skupa je za pomoć u obnovi stambenih objekata nakon potresa u cijelom Zagrebu u proračunu za 2021. godinu osigurano samo 80 milijuna kuna.

Ako postanete gradonačelnik, hoćete li vi graditi spomenike?

Spomenici kakve namjeravam graditi bit će vrtići u svakom kvartu, vodovodna mreža iz koje ne curi pola vode i javna kanalizacija za onih 100.000 stanovnika koji žive u glavnom gradu države, a u 21. stoljeću je još uvijek nemaju.

Hoćete vratiti Trg maršala Tita?

Već sam barem 10 puta javno izjavio da sam glasao protiv promjene imena Trga maršala Tita, ali da mi nazivi trgova nisu prioritet, nego kako da većina stanovnika Zagreba ima bolje uvjete za život. Vjerujete li da će stanje s koronom, koje je HDZ-u pomoglo prije parlamentarnih izbora, ovaj put odmoći vladajućima na lokalnim izborima? Već činjenica da se Vili Beroš, koji je dobio najviše preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima, više ne spominje kao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba puno govori o tome koliko se HDZ-u obilo o glavu što je prije parlamentarnih izbora izjavio da su pobijedili koronu, a ovih je dana Hrvatska najgora zemlja u EU po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika. Nismo samo kritizirali, nego smo još početkom studenoga, kad smo vidjeli kamo ovo sve vodi, poslali u saborsku proceduru konkretne mjere za bolje upravljanje zdravstvenim sustavom u koronakrizi te sistem semafora kako bi epidemiološke mjere bile predvidljive i objektivne. Vladajuća je većina to odbila čak staviti i na raspravu u Saboru.

Što najviše zamjerate Plenkoviću?

HDZ je u svibnju 2016. ušao u koaliciju s Bandićem u Zagrebu, što je i danas, a Plenković je u srpnju 2016. postao predsjednik HDZ-a, što je i danas. Kao kandidat za gradonačelnika Zagreba najviše mu zamjeram što je, da bi se održao na vlasti, izručio stanovnike Zagreba da budu Bandićevi taoci. HDZ i Bandić dvije su strane iste medalje i njihovu “projektnu suradnju” na štetu građana okončat ću pobjedom na izborima.