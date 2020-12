Peović progovorila o raskolu na ljevici: 'Ovo odgovara samo našim neprijateljima'

Katarina Peović gostovala je u RTL Direktu gdje je razgovarala o raskolu ljevice.

Ispod uspjeha na parlamentarnim izborima cijelo jevrijeme tinjao problem s Radničkom Frontom čiji se radikalizam ostalim članicama koalicije nije sviđao, osobito neke izjave Katarine Peović pa je stvar pukla kad je Radnička Fronta tražila da koalicija podrži Katarinu Peović za gradonačelnicu Rijeke, a istodobno je Radnička Fronta odbila podržati razgovore s SDP-om oko kandidata za gradonačelnika Zagreba koji bi trebao biti Tomislav Tomašević.

Na pitanje je li se više zamjerila Tomaševiću nego Tomašević njoj, Peović odgovara:

''Mislim da ne bi bilo dobro da smo se zamjerili, bilo bi dobro da ljevica malo reflektira ovaj sukob i da shvatimo da to najviše odgovara neprijateljima. U principu trebamo raditi na jedinstvu. Ja se nadam da je ovo jedna faza koja će se prevladati i onda će doći do jedinstva. Stvarno moram reći da nije bilo riječi o nekim radikalnim izjavama kako ste to bombastično najavili jer stvarno nikad ni u jednom trenutku niste dobili od Možemo! ili nove ljevice s kojima smo u Saboru neku kritiku neke moje radikalne izjave. Dapače, njihovi članovi podržavaju borbu protiv crnog mraka kako je najavio Tomašević koju sam povela kada sam u Saboru postavila pitanje treba li npr. sveučulište nositi ime Franje Tuđmana ili kada smo se suprotstavljali antiradničkim politikama ili recimo kad smo donosili reformu poreznog zakona odnosno poreza na dobit i dohodak koja bi bila progresivna, gdje smo se slagali...

Gdje je puklo, tko je kome otkazao suradnju?

''Sigurno nismo pukli na radu u Saboru ili radu u Skupštini, ja sam par dana prije predstavljala amandmane kolegice Sandre Benčić i Vilija Matule koji se nisu u tom trenutku našli u sabornici tako da tu mislim da nije došlo do raspada zbog toga ili zbog rata u skupštini. Moramo se držati činjenica, Možemo! je raskinuo s Radničkom frontom, a ne obrnuto. Mi smo direktno demokratska stranka, o svemu glasamo skupštinski, nemamo nekog glavnog, pa ni Mate Kapović, on je samo rekao da se boji da će doć do raspada koalicije jer bez ikakvog obrazloženja jako dugo čekao odgovor od Možemo!, a čini nam se da je bilo prilično jasno da bi trebalo mene podržati u Rijeci zato što sam imala drugi najbolji rezultat nakon Tomaševića, jer smo bili treća najjača stranka u tom trenutku itd. Stvari su bile prilično racionalne''.

Što se tiče suradnje na ljevici, Peović kaže: ''Radnička fronta je za suradnju na ljevici, ali nikad neće pristati na fotelje i foteljašenje u razgovoru s nekim kompromitiranim strankama centra kao što su SDP i IDS, ali nije to nekakav neracionalni, beskomprosmisni i mladenački i nepragmatičan stav. Mi smo najavljivali da bismo nakon parlamentarnih izbora u slučaju da SDP-u treba podrška manjinske vlade bili spremni dati SDP-u podršku, ali ovdje se radi o tome da već unaprijed da jednoj kompritiranoj stranci koja je u silaznoj putanji dajete slamku spasa umjesto da beskompromisno idete kao ljevica samostalno, porazite ih na izborima i onda razgovaramo''.

Vi na kraju idete za gradonačelnicu Rijeke Vojko Obersnel se ondje neće kandidirati. Olakšava li vam taj dio izazov?

''Možda bi bilo bolje da se na neki način Obersnel porazi politički, ovako imamo njegovog nasljednika koji po svemu sudeći predstavlja nastavak onih politika koje smo gledali. Ljudi su protiv SDP-a u Rijeci u velikoj mjeri, ali ne vjerujem da će HDZ pobijediti u Rijeci. Stvarno je činjenica da tamo jačaju desne politike i mi se moramo ozbiljno zapitati zašto je to tako. Jačaju zbog sve kompromitirane socijal demokracije koja je pokazala da toj radnoj većini ništa ne može napraviti da im bude bolje. Rijeka je u odnosu na Zagreb puno gori grad. Rijeka je u Jugoslaviji bila druga po BDP-u glave stanovnika, danas je samo malo više iznad prosjeka što je stvarno bijedno'', zaključila je Peović.