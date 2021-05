Tomašević je dobio rekordan broj glasova u Zagrebu, više nego Bandić ikad

Prebrojana su sva biračka mjesta u Zagrebu. Tomislav Tomašević uvjerljivo je osvojio hrvatsku metropolu i iza sebe ostavio Miroslava Škoru za više od 93 tisuće glasova. Potvrdila se time njegova dominacija iz prvog kruga, odnosno, Zagrepčani nisu dozvolili nikakvo iznenađenje.

Konkretnije, za Tomaševića je glas dalo 199.630 stanovnika Zagreba dok je za Škoru glas dalo 106.300 stanovnika s pravom glasa u Zagrebu.

- Ostali smo pozitivni kao što smo i obećali. Neću ni ponavljati sve lažne optužbe. Borim se čitav život za ovaj grad i protiv ljudi koji ga sustavno koriste kao svoj bankomat. Moja kampanja počela je još kad sam imao 16 godina i nisam to tada ni znao. 23 godine kasnije evo nas s najboljim timom ljudi s kojima se borimo za pravednije i tolerantnije društvo i s kojima dijelim istu viziju. Iza nas nije bilo nikakvih velikih donatora, podržali ste nas vi s puno malih donacija i stotine volontera. Podržali su nas tisuće građana koji su sudjelovali u ovoj kampanji. Bit ću gradonačelnik svih građana - i čiji sam bio izbor i čiji nisam jer svi žele bolje uvjete života - kazao je u pobjedničkom govoru Tomašević.

Zanimljivo je da do sada nitko nije dobio toliko glasova kao što je u drugom krugu dobio Tomašević. Na prošlim lokalnim izborima Milan Bandić je u drugom krugu dobio 147.680 glasova. Bandić je pobijedio i na izborima 2013., kada je u drugom krugu dobio 170. 798 glasova i to je ujedno bio rekordan broj glasova. Sad je to premašeno na podosta uvjerljiv način što ukazuje da su ljudi željeli promjenu.

- Možemo! je uspio mobilizirati birače u Zagrebu i ključno je upravljanje očekivanjima 200 tisuća ljudi. A rekao bih i da oko Zagreba ima nekoliko stotina tisuća ljudi koji su zagriženi s Možemo! i glasali bi za njih. Ako ih ne razočaraju na sljedećim izborima mogli bi ostvariti i bolji rezultat nego dosad - kaže Bagić, a Mamić je dodala: - Ljestvica je podignuta visoko, a očekivanja su prevelika čak i za ono što i najbolji može dati. Za Možemo! je ključno da naprave inventuru stanja i ljudima pokažu što su zatekli. To će im biti veliki komunikacijski izazov, to je ključno - izjavio je politički analitičar Dragan Bagić tijekom emisije uživo u studiju Večernjeg lista, koju možete pogledati ovdje: