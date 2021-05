UŽIVO Oduševljenje u Tomaševićevom stožeru: 'Ovo je bila poruka građana, 'ne' strahu'

Zatvorena su birališta u Hrvatskoj. U Zagrebu se za gradonačelnika Zagreba u drugom krugu bore Tomislav Tomašević i Miroslav Škoro. Prema prvim izlaznim anketama Tomislav Tomašević osvaja 68,27% glasova, a Miroslav Škoro 31,73% .

20:00 - Sve je spremno za doček prvih neslužbenih rezultati DIP-a.

19:54 - U stožer je stigao i otac Tomislava Tomaševića.

19:23 - "Čestitam Dan državnosti građanima, da nam ovaj dan bude prekretnica upravljanja. Prema izlaznim anketama vidimo da će doći do promjene u nekim većim gradovima. Naravno rezultati pokazuju veliku podršku i vidi se velika želja za promjenom. Izlazne ankete se mogu promijeniti, međutim do sada su bile manje više precizne. Presudno je bilo to da imate kontinuitet rada. Škoro je išao s difamatornom kampanjom koju smo mogli samo vidjeti kod Vučića u Srbiji. Ovo je bila poruka građana, 'ne' ovakvoj kampanji, ne mržnji , ne strahu", kazala je Sandra Benčić za Novu TV.

19:00 - Tomislav Tomašević stigao je u Muzej suvremene umjetnosti oko 18,30 sa suprugom i tamo dočekao prve izlazne ankete. Nakon prvi izlaznih anketa nastalo je oduševljenje i prolomio se pljesak. Tomašević se zatim povukao sa svojim timom.

Video: Tomislav Tomašević sa suprugom je stigao u Muzej suvremene umjetnosti