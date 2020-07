Pred velikim izazovima: Tko su ministri koji će voditi fondove, obrazovanje i turizam

Hrvatska će ubuduće imati 16 ministarstava. Odlučio je tako premijer Andrej Plenković, a uglavnom će ih voditi javnosti već poznati ministri. No na čelnim mjestima triju ministarstava premijer je postavio nove snage. Ministarstvo turizma, mladih i sporta dat će Karlovčanki Nikolini Brnjac, Nataša Tramišak iz Osijeka trebala bi preuzeti Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, dok bi prvi čovjek znanosti i obrazovanja trebao postati dobro znani Radovan Fuchs.

Nataša Tramišak

Zaslužna za poduzetnički inkubator u Antunovcu

Diplomirana pravnica i stručnjakinja za projekte EU, 38-godišnja Nataša Tramišak iz Osijeka kandidatkinja je za novu ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Inače, bit će to tek treći šef, odnosno šefica nekog ministarstva iz Osijeka – nakon Ivana Vekića, koji je za rata bio na čelu MUP-a, te Ivana Vrdoljaka, bivšeg ministra graditeljstva te potom gospodarstva. Ministarsku će poziciju Nataša Tramišak preuzeti s mjesta pročelnice Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU Osječko-baranjske županije. Karijeru je, praktički, i započela uz župana Ivana Anušića. Prvo radno mjesto bilo joj je u Gradskom prijevozu putnika Osijek, gdje je radila kao pravni referent, a već je iduće godine na lokalnim izborima 2009. izabrana za zamjenicu načelnika Anušića u Općini Antunovac nadomak Osijeka. Na čelo Antunovca njih su dvoje izabrani s liste HSP-a, a zaokružilo ih je gotovo 70 posto birača. Podugačak je niz certifikata i diploma koje je stekla sljedećih godina, obrazujući se u područjima regionalne politike i fondova EU.

Video - Andrej Plenković: Ostaje većina ministara. Suradnja u Saboru sa Škorom i Mostom tek kada promijene retoriku

Stručnjakinja je za upravljanje projektima u ruralnom razvoju, a vlasnica je i certifikata za financijsko upravljanje projektima EU. Ta znanja i iskustva primjenjuje i u volonterskom poslu direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA. Odgovorna je za ukupno 20 zaposlenih, podjednako u Županiji i u Agenciji. Usto, na čelu je i LAG-a Vuka-Dunav od 2012. Suradnici će je opisati kao radoholičarku i vrsnu stručnjakinju koja ništa ne prepušta slučaju. Ističu i to da je u sedam godina, koliko traje njezin angažman u povlačenju novca iz fondova EU u Općini Antunovac, realizirano više od 50 projekata vrijednih oko 100 milijuna kuna. Za to je vrijeme sagrađen i Poduzetnički inkubator i akcelerator u Antunovcu, vrijedan 21,4 milijuna kuna, za što je 94 posto sredstava stiglo iz EU. Upravo se Nataši Tramišak pripisuju velike zasluge za taj projekt. Kada je Anušić prije tri godine kao kandidat HDZ-a postao osječko-baranjski župan, Tramišak je s njim stigla na Starčevićev trg, kao pročelnica. Slobodno vrijeme rado provodi u trčanju, po čemu je prepoznatljiva u Osijeku. Malo se zna o njezinu privatnom životu, no poznato je da nije udana.

Radovan Fuchs

Znalac kojeg tek čeka reforma obrazovanja

Premijer Plenković, čini se, konačno je odlučio – Ministarstvo obrazovanja trebalo bi pripasti Radovanu Fuchsu. Nekadašnjeg ministra u Vladi Jadranke Kosor, Plenković je imenovao na čelo Posebnog stručnog povjerenstva u trenutku kada je HNS ucjenama po pitanjima obrazovne politike u prethodnom mandatu krenuo u provođenje “Škole za život” koja nikada nije dobila ni stručnu ni političku, a još manje roditeljsku podršku. Upravo Fuchs bio je tada korektiv potezima Blaženke Divjak, najviše u kurikulumu hrvatskog jezika i povijesti koji su se prema prvim planovima bivšeg vodstva Ministarstva trebali prepustiti osobnim tumačenjima nastavnika, što je naišlo na kritike primjerice zbog slobode tumačenja lektire, holokausta ili Domovinskog rata. Izbor Fuchsa za ministra mogao bi biti i više nego koristan potez i prilika da se obrazovna reforma vrati na svoje temelje. On je upoznat s procesima u obrazovanju pa neće gubiti vrijeme na pripreme i upoznavanje s dosad poduzetim aktivnostima. Uostalom, Fuchs vodi neposrednu komunikaciju s premijerom Plenkovićem, što je izostalo u slučaju Divjak.

Video - Ministar Marić o pomoći države poduzetnicima, uvođenju eura, dugovima bolnica...

Fuchs je već nekoliko puta jasno naglasio da se zalaže za vrednovanje kvalitete rada, svjestan toga da svi nastavnici ne rade i ne trude se jednako, a zalaže se i za razvoj programa rada s darovitom djecom te osiguranje uvjeta rada s djecom s teškoćama. Već je pripremio zakone koji bi, da su implementirani za njegova mandata, spriječili ono što se sada odigrava na Zagrebačkom sveučilištu. To objašnjava i zašto se sa Zagrebačkog sveučilišta proteklih dana navodno snažno lobiralo protiv Fuchsa. Očekuje ga, u svakom slučaju, težak mandat. Upravo bi on mogao pomiriti ljevicu i desnicu kako bi se postigao konsenzus oko vječno spornih obrazovnih tema. Očekuju ga i nova strategija obrazovanja, reforma strukovnih škola po dualnom modelu, depolitizacija imenovanja ravnatelja i, najvažnije, neposredan rad s nastavnicima.

Nikolina Brnjac

Karlovčanka s bogatom karijerom u prometu

Karlovčanka Nikolina Brnjac jedna je od troje novih ministara, a vodit će jedno od novih ministarstava koje je nastalo preustrojem čak triju nekadašnjih ministarstava; vodit će Ministarstvo turizma, mladih i sporta. Na to mjesto dolazi s pozicije državne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. N. Brnjac rođena je 11. srpnja 1978. u Karlovcu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga odlazi na studij u Zagreb gdje nastavlja školovanje na Fakultetu prometnih znanosti. Na studiju je upoznala i supruga te u Zagrebu gradi poslovnu karijeru i zasniva obitelj. Diplomirala je i doktorirala na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2009. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Identifikacija relevantnih kriterija za definiranje mreže intermodalnih terminala“.

Video - Macan: Ovo što se događa je politička nekultura. Mijić: Plenković bi pokazao dobre namjere ako ponovi poziv

Godinama je radila u struci; kao izvanredni profesor bila je Voditeljica katedre za intermodalni transport, sudjelovala je kao predavač u izvođenju nastave na Chalmers University of Technology u Göteborgu, Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2017. radila je kao ekspert evaluator za Europsku komisiju iz područja logistike i transporta. Od 2017. obnaša dužnost državne tajnice za promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a od lani je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Udana je i majka dvoje djece. U HDZ se učlanica 2016. kada stranku preuzima Andrej Plenković nakon čega aktivno sudjeluje u izbornim kampanjama. Na ovim je izborima bila na listi za VII. izbornu jedinicu, a u sklopu kampanje isticala je i niz projekata kojima želi pomoći u razvoju rodnog Karlovca, poput gradnje nizinske pruge. Njezini kolege iz karlovačke Gimnazije pamte je kao pozitivnu, društvenu i zabavnu osobu, uvijek nasmijanu, spremnu pomoći. – Uvijek je s ponosom isticala da je Karlovčanka i koliko znam, jedna je od najzaslužnijih za projekt gradnje nizinske pruge kroz Karlovac. Uvjerena sam da će, bude li mogla, održati obećanja, posebno ona vezana uz svoj Karlovac – rekli su nam neki od njezinih školskih prijatelja.