Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
GRČKA ZATVORILA VRATA ILEGALNIM MIGRANTIMA

Tko ne napusti zemlju za 14 dana, ide u zatvor do pet godina ili plaća kaznu do 10.000 eura

storyeditor/2025-09-11/PXL_REU_110725_135380546.jpg
Reuters/Pixsell
Autor
Antonio Mandir
12.09.2025.
u 15:20

"Poruka je jasna: oni koji su odbijeni imaju dvije mogućnosti: ili zatvor ili povratak kući. Grčka država vas ne prihvaća", rekao je ministar migracija Thanos Plevris

"Ulaz u Grčku je zatvoren!" Poručila je to ilegalnim migrantima vlada u Ateni. Grčka je krenula u žestok obračun s ilegalnim migrantima, odbijeni tražitelji azila sada moraju napustiti zemlju u roku od 14 dana – inače se suočavaju s kaznom zatvora, novčanim kaznama i tzv. elektroničkim nanogvicama.

Ključne riječi
pritvor kreta azil ilegalne migracije Grčka

Komentara 2

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
15:56 12.09.2025.

bravo!

AM
AM22
15:50 12.09.2025.

Napokon neko pametan !!!! Dosta je !!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još