Tko ne napusti zemlju za 14 dana, ide u zatvor do pet godina ili plaća kaznu do 10.000 eura

NOVI DETALJI ISTRAGE

Kako je FBI došao do Kirkovog ubojice: 'Intervjuirali smo njegovog cimera. Bilo je to mnogo više od šale'

Guverner Cox izjavio je kako su istražitelji pronašli pušku umotanu u tamni ručnik, na kojoj je bila postavljena montaža za optiku. Dodao je i da su na čahurama metaka bili urezani natpisi.