Tko je ukrajinski tajkun kojemu zbog Putina plijene imovinu pa i jahtu u Hrvatskoj

Viktor Medvedčuk ili "Crni princ" ukrajnske politike vodi prorusku stranku i smtraju ga najbližim Putinovim prijateljem u Ukrajini. Koliko je blizak Putinu govori nam to da njih dvojica zajedno ljetuju na Crnom moru u Putinovoj rezidenciji u Sočiju i Medvedčukovoj vili na Krimu, a Putin je kum Medvedčukovoj kćeri Dariji. Nadalje, ono što nam još insinuira na bliskost ovih političara je ono što strani mediji već dulje vrijeme špekuliraju. Naime mediji tvrde da napad na Ukrainu nije striktno radi njezinog približavanja Europi već i da postoji neki element osobne osvete Putina zbog zatvaranja Medvedčukovih proruskih televizijskih postaja od strane Ukrajine, zapljena imovine njegove obitelji i njegovo konačno stavljanje u kućni pritvor u slučaju izdaje koji je Putin nazvao "apsolutnom čistkom političkom polju” piše Guardian.



Na Medvedčuka se gleda kao na glavnog ruskog čovjek u Ukrajni i njenoj politici. On je praktički glavni sugovornik za sve proruske političke akcije. "Medvedčuk je bio legitiman način na koji su mogli vidjeti svoj budući utjecaj u Ukrajini... njegov 'progon' je kada je sve ovo počelo." rekao je bivši ruski dužnosnik za Guardian, koji osobno poznaje Medvedčuka.

Nakon Ruske invazije na Ukrajnu Medvedčuk je stavljen u kućni pritvor u njegovoj rezidenciji u Kijevu radi optužbe za izdaju zbog navodne zavjere s Kremljom za rušenje izabrane ukrajinske vlade. No, njegovo pojavljivanje u pritvoru dalo je ukrajinskoj vladi neočekivanu priliku za cjenkanje, a dužnosnici su predložili razmjenu zarobljenika i sugerirali da je Medvedčuk podijelio informacije koje bi mu život u Rusiji učinile nesigurnim.

"Predlažem Rusiji da zamijeni ovog vašeg čovjeka za naše dječake i naše djevojke koji su sada u ruskom zarobljeništvu", rekao je Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik u video obraćanju

Malo informacija je dano o uhićenju Medvedčuka, a sve što je rečeno je ono od strane najvišeg dužnosnika Ukrajinske sigurnosne službe. Na fotografijama koje su objavili ukrajinski dužnosnici vidi se kako namrgođeno sjedi u punoj vojnoj kamuflaži i s lisicama. Kremlj je na uhićenje odgovorio tvrdnjom da Putin nema posebne odnose s Medvedčukom.

No, stvar se brzo okrenula kada je nakon objavljene snimke i fotografije Medvedčuka u kojima je uputio apel za zamjenu za "branitelje Marijupolja i njegove građane koji su danas tamo i nemaju priliku za siguran izlazak kroz humanitarni koridor". Ruska televizija je ubrzo zatim objavila video dva Britanca, Shauna Pinnera i Aidena Aslina, koji pojedinačno traže za zamjenu njih s Medvedčukom, ali ne apeliraju Ukrajni i Zelenskom već Velikoj Britaniji i Borisu Johnsonu. "Želio bih apelirati na britansku vladu da me vrati kući, želio bih ponovno vidjeti svoju suprugu", rekao je Shaun Pinner.



"Ako je Borisu Johnsonu zaista stalo do britanskih građana kao što tvrdi, onda bi vršio pritisak na Zelenskog da učini pravu stvar i vrati Viktora svojoj obitelji, a nas vrati našim obiteljima." Aiden Aslin.

Osim što su Medvedčuka pritvorili, Ukrainska sigurnosna služba je i zaplijenila preko 150 dobara u njegovom posjedu. Prema priopćenju Ukrainske sigurnosne službe dobra koja su zaplijenjena uključuju 26 automobila, 32 stana, 23 kuće, 30 parcela, 17 parkirnih mjesta i jahtu. zaplijenili su i dionice kapitala u 25 tvrtki u vlasništvu Medvedčuka i njegove žene Oksane Marčenko.

Ukrajinski Forbes je 2021. godine procijenio njegovo bogatstvo na 620 milijuna dolara, ali zapljene imovine govore drugu priču, dajući jasnu sliku raskošnog načina života jednog od najbogatijih ukrajinskih oligarha. Čisti dokaz toga je jahta koja je usidrena u Hrvatskoj nakon zaplijene. Jahta je duga više od 90 metara i procijenjena je na 200 milijuna dolara.

Hoće li Putin pristati na bilo kakvu razmjenu samo da vrati svog najbližeg saveznika, pitanje je.