Devet golih muškaraca s božićnim kapicama trčalo kroz pješačku zonu: Prolaznici sve snimili

Stanovnici njemačkog grada Kleve u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji imali su u ponedjeljak poslijepodne neočekivani prizor: devet potpuno golih muškaraca protrčalo je pješačkom zonom, noseći na glavama božićne kapice, prenosi Fenix Magazin.

Snimke događaja brzo su se proširile društvenim mrežama, a vide se kako muškarci nakon trčanja ulaze u automobile s nizozemskim registarskim oznakama i brzo napuštaju mjesto događaja. Video golih muškaraca kako trče kroz grad je objavio portal WDR i može se pogledati OVDJE

Motiv ove neobične akcije još nije poznat. Policija pretpostavlja da bi se moglo raditi o izazovu, okladi ili trendu s društvenih mreža. Protiv sudionika podnesena je prijava zbog uznemiravanja javnosti, a državno odvjetništvo odlučit će je li riječ o kaznenom djelu ili prekršaju. Srećom, iako su bili potpuno goli, muškarci nisu pretrpjeli zdravstvene posljedice, budući da je temperatura u Kleveu u vrijeme događaja bila oko 13 °C, neuobičajeno toplo za prosinac.