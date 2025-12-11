Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
NEOČEKIVANI PRIZOR U NJEMAČKOJ

Devet golih muškaraca s božićnim kapicama trčalo kroz pješačku zonu: Prolaznici sve snimili

11.12.2025.
u 11:35

Protiv sudionika podnesena je prijava zbog uznemiravanja javnosti, a državno odvjetništvo odlučit će je li riječ o kaznenom djelu ili prekršaju

Stanovnici njemačkog grada Kleve u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji imali su u ponedjeljak poslijepodne neočekivani prizor: devet potpuno golih muškaraca protrčalo je pješačkom zonom, noseći na glavama božićne kapice, prenosi Fenix Magazin. 

Snimke događaja brzo su se proširile društvenim mrežama, a vide se kako muškarci nakon trčanja ulaze u automobile s nizozemskim registarskim oznakama i brzo napuštaju mjesto događaja.  Video golih muškaraca kako trče kroz grad je objavio portal WDR i može se pogledati OVDJE

Motiv ove neobične akcije još nije poznat. Policija pretpostavlja da bi se moglo raditi o izazovu, okladi ili trendu s društvenih mreža. Protiv sudionika podnesena je prijava zbog uznemiravanja javnosti, a državno odvjetništvo odlučit će je li riječ o kaznenom djelu ili prekršaju. Srećom, iako su bili potpuno goli, muškarci nisu  pretrpjeli zdravstvene posljedice, budući da je temperatura u Kleveu u vrijeme događaja bila oko 13 °C, neuobičajeno toplo za prosinac.
Ključne riječi
goli muškarac izazov trend policija Njemačka

