Ruski avion koji je prevozio protjerane diplomate morao je ići uokolo zbog zabrane, pogledajte rutu

Ruski avion koji je bio poslan iz Moskve po protjerane članove diplomatskog osoblja ruskog veleposlanstva iz Španjolske i Grčke bio je prisiljen letjeti obilaznom rutom dugom čak 5000 kilometara zbog zabrane letova u Europskoj uniji, pokazali su podaci koje je objavila stranica FlightRadar24.

– Španjolska i Grčka napravile su iznimku za avion koji je ušao u njihov zračni prostor, ali zbog drugih zemalja koje su uvele zabranu leta za ruske avione morao je ići uokolo. Duljina leta bila je 15.163 km, što je nešto manje od trenutačno najdužeg leta na svijetu između Singapura i New Yorka – navodi FlightRadar24.

