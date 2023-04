Tko je Tomislav Sabljo, ubijen u noćnom klubu: Zadnjih je godina više bio u Remetincu nego van njega

Tomislav Sabljo (41), potvrđeno je neslužbeno, ubijen je u vatrenom obračunu više osoba u 4.45 u noći na subotu. Zagrebačka policija, priopćila je da je u noćnom klubu u Ulici Florijana Andrašeca prvo došlo do fizičkog sukoba više osoba.

Fizički sukob je uskoro prerastao u vatreni obračun tijekom kojeg je ispaljeno više hitaca prema Sablji. Osoba koja se dovodi u vezu s pucnjavom i ubojstvom je uhićena te je, kako kažu u policiji pod njihovim nadzorom. Prema neslužbenim informacijama radi se o mlađoj osobi koja radi kao redar.

Drugim riječima nad osumnjičenikom je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Policija je tijekom dana obavljala očevid te prikupljala tragove kako bi točno utvrdila što se dogodilo. Sabljo je osoba koja je, kako kažu u policiji, njima dobro poznata. Zadnjih je godina više bio u Remetincu nego van njega, a sve je počelo u srpnju 2019. kada je s još 15-ak osoba uhićen u akciji Tebra. Riječ je o priči u kojoj su se Tomislav Sabljo i Tomislav Sučić te njihovi suoptuženici teretili da su organizirali krijumčarenje oko 16 tona marihuane vrijedne oko 11 milijuna eura. Osim toga teretili su se i da su stajali iza niza paleža vozila. Iako je optužnica odavno podignuta nije još potvrđena.

U međuvremenu, Sablji je počelo i suđenje za pokušaj iznude, a njegov kum i suoptuženik Tomislav Sučić, našao se na meti suprotstavljene kriminalne skupine, koja je pokušala u zrak dignuti stan obitelji Sučić na Laništu. Za to je optužena skupina oko Viktora Milankovića, a ni ta optužnica još nije pravomoćna. Inače kada je Milakovića skupina dospjela u Remetinec, sukobili su se sa Sabljom, nakon čega je došlo do razmještanja pripadnika suprotstavljenih skupina po hrvatskim zatvorima. Policija će očito imati pune ruke posla kako bi složila kriminalistički mozaik ovog događaj te utvrdila motiv koji je doveo do Sabljina ubojstva.

>> VIDEO Tko je Tomislav Sabljo, ubijen u noćnom klubu: Zadnjih je godina više bio u Remetincu nego van njega