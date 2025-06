Tko je misteriozna skupina koja vlada svijetom? Teoretičarka zavjere: 'Djeluje kroz demonsku inteligenciju'

Bivša dužnosnica iz administracije predsjednika Busha iznijela je šokantnu tvrdnju da tajanstvena skupina, koju ona naziva "Gospodin Global" (Mr Global), zapravo upravlja svijetom iz sjene. Catherine Austin Fitts, koja je obnašala dužnost pomoćnice američkog ministra za stanovanje i urbani razvoj, gostovala je ovoga tjedna u emisiji Danny Jones Podcast, gdje je izjavila da vjeruje kako se radi o "komitetu inteligentnih bića iz drugih dimenzija", prenosi Daily Mail.

Objasnila je kako su svjetski čelnici "pod prevelikim utjecajem okultnog" i da su zapravo samo marionete. "Mislim da imamo međudimenzionalnu inteligenciju koja djeluje kroz demonsku inteligenciju", dodala je Fitts koja je od ranije poznata kao teoretičarka zavjera. Zagovarala je i druge radikalne stavove, uključujući vjerovanje da je pandemija COVID-19 iskorištena za uvođenje novog, autoritarnog financijskog sustava.

Također vjeruje da cjepiva mijenjaju ljudski DNK te da američka vlada ima tajne podzemne bunkere za pripadnike elite. Govoreći o toj tajnoj skupini, pozvala se na Bibliju, za koju kaže da opisuje i božansku i demonsku inteligenciju, tvrdeći kako se trenutno suočavamo upravo s ovom potonjom. Fitts već dugo promovira ideju o "Gospodinu Globalu" (Mr Global), tvrdeći da ta skupina ima cilj porobiti ljude putem kontrole uma i manipulirati globalnim financijskim sustavima.

Vjeruje da se to provodi kroz uvođenje robotike, umjetne inteligencije, satelitskih sustava i digitalnih valuta središnjih banaka – alata koji, kako ona tvrdi, omogućuju stalni nadzor, automatizaciju i centralizirano donošenje odluka. Fitts je investicijska bankarica i bivša državna dužnosnica koja je služila u administraciji predsjednika Georgea H. W. Busha od 1989. do 1990. godine. Također je bila izvršna direktorica u tvrtki Dillon, Read & Co.

Tijekom gostovanja u emisiji Danny Jones Podcast, Fitts je upitana da definira pojam "Gospodin Global" (Mr Global). „To je komitet koji upravlja svijetom”, rekla je. Objasnila je da čak ni oni na najvišim političkim pozicijama, uključujući Bijelu kuću, vjerojatno ne znaju tko točno čini tu skupinu, ali vjeruje da se radi o bogatim elitama koje djeluju u ime šire, skrivene agende.

Fitts se pozvala na knjigu Nicka Redferna "Final Events and the Secret Government Group on Demonic UFOs and the Afterlife", koja istražuje postojanje tajne američke vladine jedinice poznate kao Collins Elite. Prema toj knjizi, zaključeno je da mnogi NLO fenomeni nisu vanzemaljskog podrijetla, već da predstavljaju manifestacije demonskih entiteta čiji je cilj zavarati i manipulirati čovječanstvom.

"Mnogi ljudi iz obavještajne zajednice javno tvrde kako vjeruju da je čitav fenomen NLO-a zapravo biblijska stvar – anđeli i demoni", rekao je voditelj Jones. "Ozbiljni ljudi iz obavještajne zajednice, bilo da su još uvijek aktivni ili u mirovini, ili su gostovali na podcastima, govore da u to vjeruju." Fitts se složila: "Mislim da se u našem svijetu suočavamo s demonskim i anđeoskim silama. A to je međudimenzionalna inteligencija."

Bivša je dužnosnica početkom ovog mjeseca dospjela u medije nakon gostovanja na mreži Tucker Carlson Network, gdje je izjavila da se američka vlada potajno priprema za masovni događaj izumiranja na Zemlji. Fitts je rekla da je otkrila 21 bilijun dolara nenamjenski potrošenih sredstava koji su preusmjereni u tajne projekte između 1998. i 2015. godine.

"Jedna od stvari koju sam proučavala u kontekstu nestalog novca je podzemna infrastruktura – baze, gradovi i prijevozni sustavi koji su izgrađeni", rekla je. Na temelju dvogodišnje studije, Fitts procjenjuje da u SAD-u postoji oko 170 podzemnih objekata, a potencijalno i ispod okolnih oceana, povezanih tajnim transportnim mrežama. Kad ju je Carlson upitao za čemu ti objekti služe, odgovorila je: "Zbog događaja blizu istrebljenja" – sugerirajući da su ti objekti namijenjeni zaštiti elite u slučaju katastrofe.

Fitts nije dala mnogo konkretnih informacija o prijetnji koja dolazi, ali je kao moguće okidače navela klimatske promjene, loše upravljanje resursima, prirodne katastrofe, geopolitičke sukobe ili kolaps društva. U upečatljivom priznanju, Fitts je tvrdila da su joj ponudili mjesto u jednoj od tih baza, ali je odbila, izjavivši da radije "uzima šansu na površini".