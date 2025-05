Kakve su tajne otkrili SKY i ANOM u akciji Karbon: Šlogar istovremeno morao izvući drogu i "probušiti nekog bezveznjaka"

- Ja sam kod roditelja tu u Trakošćanskoj.... jedna je od od poruka koju je 28. kolovoza 2020. korisnik pod oznakom RGPRMS, tijekom razgovora preko kriptirane platforme SKY poslao osobama s kojima je komunicirao preko SKY-a. I taj mali detalj, ispostavit će se kasnije, istražiteljima će biti dovoljan da osobu koja kaže da je kod roditelja, navevši točnu adresu i kućni broj, identificiraju kao - Tina Šlogara (39). Odnosno osobu koja je neki dan s još petoricom suosumnjičenika; Tomislavom Tomljenovićem (41), Ivanom Šimunovićem (60), Zvonimirom Barišićem (39), Vedranom Baleševićem (37) i Dariom Plemenčićem (39), uhićena u akciji Karbon. USKOK ih sumnjiči da su bili dio zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Šlogar. A u sklopu kojeg se krijumčario crni kokain iz Kolumbije, uzgajale veće količine marihuane, ali su se i bacale bombe na kuće osoba s kojima su pojedini članovi udruženja bili u sukobu ili su se pratile neke osobe, kako bi ih se napalo i propucalo..

SKY je, kao što je više puta rečeno, bio visoko kriptirana platforma, kao i ANOM, preko koje su pripadnici raznih kriminalnih skupina komunicirali, vjerujući da su sigurni. I zato su razmjenjivali i podatke preko kojih ih se može identificirati, a osim roditeljske kućne adrese, Šlogara se u SKY komunikaciji identificiralo i zato što je sugovornicima slao fotografije - automobila koji je vlasništvo njegove majke. Da ne bi bilo zabune, uz fotografiju je poslao i poruku sugovorniku da će "uzeti automobil svoje majke". Osim toga, da sve po njega bude gore, ispalo je da je vozeći taj automobil od siječnja 2020. do svibnja 2022. počinio i neke prometne prekršaje zbog kojih je završio u - policijskim evidencijama. Uz to se nekom od sugovornika hvalio i da je "padao s utokom, jednom i s dvije" te da je zbog toga "platio 25.000 kazne". Što su sve lako provjerljivi podaci. Te "mrvice" istražiteljima su bile dovoljne da identificiraju tko se krije iza oznaka RGPRMS na SKY platformi, iako će takvu identifikaciju, u nekom eventualnom budućem sudskom postupku, Šlogarova obrana sigurno pokušati osporiti. Na sličan način Šlogar je identificiran i kao korisnik ANOM-a, gdje se skrivao iza šifre Fiftyaffect. Identifikaciju u tom slučaju, Šlogar je istražiteljima i dodatno olakšao jer je korisnik ANOM-a koji se služio šifrom Fiftyaffect drugom korisniku ANOM-a slao svoje - fotografije USKOK je naknadno provjerom utvrdio da je na tim fotografijama, upravo Šlogar.

Komunikacija preko kriptiranih aplikacija, nakon što su identificirali Šlogara, za istražitelje je dokaz da je on na području Hrvatske ustrojio zločinačko udruženje koje se na početku bavilo uzgojom i preprodajom marihuane, a kasnije je prešlo na kupovinu i krijumčarenje kokaina. USKOK sumnja da mu je svojevrsni glavni "izvođač radova" bio Tomljenović, kojeg je slao i da, kako se sumnja, baca bombe na tuđe kuće, te prati kretanje osoba čije se premlaćivanje planiralo. Tomljenović je također imao nadimke i na SKY-u i na ANOM-u, a Šlogar ga je povremeno zvao i nadimkom Tom Tom. Tomljenovićev identitet na kriptiranim platforma potvrđen je i zahvaljujući činjenici da je preko kriptiranih aplikacija iznosio neke informacije o svojoj - obitelji. Šlogar i Tomljenović su preko kriptiranih aplikacija pričali i o Dinamu jer je Tomljenović bio zaposlen u Dinamu. Jednom prigodom Šlogar tako piše "da u Dinamu sve ne može ovako funkcionirati", na što mu Tomljenović odgovara da "ih j.... direktor Sakoman" No osim obiteljskih fotografija i priča, njih su dvojica, sumnja USKOK, dogovarali i počinjenje kaznenih djela, pa se Tomljenović trebao pobrinuti i za, kako se sumnja, unajmljivanje prostora u kojima će se uzgajati droga, ali i prostora u kojima će se skladištiti prije prodaje. Kilogram marihuane su, kako se sumnja, Šlogar i Tomljenović, prodavali za oko 2000 eura po kilogramu, na čemu su zaradili, kako se sumnja, najmanje 34.700 eura, što su po sumnjama USKOK-a podjeli njih dvojica i Šimunović. Što se tiče kokaina, njega su krijumčarili iz Kolumbije, pri čemu su se koristili tvrtkama koje legalno posluju. Droga je dolazila brodskim kontejnerima i išlo je to tako dok jedna pošiljka 2022. nije zaplijenjena u riječkoj luci.

Osumnjičenici komuniciraju o svim aspektima "posla" pa Šlogar u listopadu 2020. šalje Tomljenoviću poruku u kojoj kaže:

- Imam krug ljudi koji od mene redovito uzima i ne moram razbijati glavu kad preuzmu robu šta će biti. Možda se negdje može i bolje prodati za 200, 300 eura da se nudi na sve strane, ali omjer rizika i dobivenog se ne isplati.

Žali se Šlogar povremeno svojim sugovornicima i da je "sve puno nove trave zbog čega automatski pada potražnja i cijena... pa će morati spustiti cijenu". S obzirom na to da "posluje" kao korporacija, Šlogar od Tomljenovića traži i izvješća s lokacija na kojima se trava uzgaja, pa mu jednom prigodom kaže:

- Ajd' molim te da znam koja je situacija: Što je s onim automatima, 80 komada, što si dizao kod Postrojbe, 20 od 100 si izvadio van di vam je falilo. I kaj je s onih 100 kaj smo iz Slovenije zeli....

Brine njega i kvaliteta robe ali i prijevoz pa jednom prigodom sugovornicima kaže "da prijevoz ide u ponedjeljak jer je vikendom puno veći rizik vožnje". Pojašnjava i da je "prijevoz isplanirao rano ujutro kada su najveće gužve na cesti u "sendvič" vožnji, bez mobitela obavezno i kroz šumu, pa kroz grad". Osim za uzgoj marihuane Tomljenović je i Šlogarov čovjek za neke druge poslove, pa mu jednom prigodom kaže "da treba jedan auto u Zadru zapaliti". Dogovaraju se njih dvojica i da napadnu osobu koja se, sudeći po USKOK-ovim optužnicama i to dvije, također bavi preprodajom droge. Napad na tu osobu je od Šlogara naručila nepoznata osoba, a on je praćenje i organizaciju napada, odnosno "bušenje" kako on to zove, povjerio Tomljenoviću. Događalo se to u studenom 2020., kada Šlogar Tomljenoviću kaže da je dobio nalog "za bušenje nekog bezveznjaka i varalice". No Tomljenović ima dosta zaduženja oko uzgoja marihuane, što očito brine Šlogara pa ga pita:

- Da uzmem posao onda?

Malo kasnije zaključuje da će za "bušenje" morati uzeti još nekoga.

- No moram dobro razmisliti tko može, a tko ne može, od mlađih do izvidnice. Za navedene poslove je Postrojba dobar, ali nisam siguran koliko je odlučan zbog njegovih godina - kaže Šlogar.

Postrojba je, inače, nadimak Šimunovića, a Šlogara očito često muči logistika jer se u jednoj prigodi žali Tomljenoviću da "ne zna kako istovremeno organizirati paljenje i rješavanje robe".

No na koncu je ipak složio "plan" pa ga objašnjava Tomljenoviću:

- Onda, oko 13 kod Postrojbe. Iza toga ideš Buki, zatim Cigana, a potom vidi s Postrojbom ima li dvije litre benzina...

Po USKOK-u te šifrirana komunikacija znači da je Šlogar Tomljenoviću dao nalog da prvo ode kod Postrojbe i Buke, odnosno dvije osobe koje na dvije lokacije uzgajaju konoplju. Nakon toga je Tomljenović trebao pucati metu kojoj je nadimak Cigan, a potom se pobrinuti za nabavku benzina kojom će biti zapaljen još jedan automobil. Ovo posljednje, Šlogar je povjerio Tomljenoviću koji je trebao zapaliti automobil te baciti eksplozivnu napravu na kuću osobe s kojom je Balešević bio u sukobu. Taj napad je od Šlogara tražio Balešević, a ovaj je za njega angažirao Tomljenovića.

A da je svijet trgovaca drogom mali svjedoči Šlogarova komunikacija s muškarcem, kojeg je u međuvremenu USKOK optužio da je dio kriminalne organizacije Josipa Čubelića iz Splita. Taj je muškarac nedostupan našem pravosuđu, no prema USKOK-u je 2021. sa Šlogarom izmjenjivao fotografije na kojima je je crtama bijelog praha, koje podsjećaju na kokain, bilo ispisano: Sretan rođendan!

Čestitku je pratila i Šlogarovu opaska "to je moja roba".

Što se tiče marihuane, Šlogarova ekipa imala je i prave laboratorije, koje bi nekad policija i otkrila, pa u jednoj takvoj prigodi Šlogar pita Tomljenovića:

- Znači pala je kuća?

Nakon toga ga uvjerava da ga policija ne može povezati s tim laboratorijem te mu nudi "štek". Odnosno skrovište. Operacija krijumčarenja kokaina iz Kolumbije odvijala se pak preko legalnih tvrtki, a Šlogar sa sugovornicima komunicira da će Kolumbijci "poslati kokain u ugljenu pa će nakon toga ostati i ugljen i kokain za prodaju". No problem nastaje kada je portugalska policija 3. lipnja 2021. zaplijenila 862 kilograma kokaina u ugljenu pa se Šlogar brine da će morati naći drugi način krijumčarenja droge.

- Glupani su pričali ili je netko cinkao, ali prvi put se saznalo da se može iz ugljena napraviti - kaže Šlogar.

U tom trenutku očito nije svjestan da će i njegova navodno sigurna komunikacija preko kriptiranih SKY-a i ANOM-a, koju godinu kasnije biti povod za njegova uhićenja. Prvo u Belgiji u rujnu 2023. jer ga se sumnjičilo da je sudjelovao u krijumčarenju 2,7 tona kokaina. A kada se iskopao iz belgijskog istražnog zatvora, komunikacija sa SKY-a ga je sustigla i u Hrvatskoj, gdje je prošli vikend uhićen taman malo prije no što je uspio prijeći granicu sa - Srbijom.