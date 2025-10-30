Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 239
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PORAZ KRAJNJE DESNICE

Tko je Rob Jetten? Na putu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske

Autor
Danijel Prerad
30.10.2025.
u 22:30

. Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred trenutačno vladajuće Stranke slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Nizozemska centristička stranka D66 na putu je da pobijedi na današnjim nizozemskim nacionalnim izborima i porazi krajnju desnicu, otvarajući put svom energičnom čelniku Robu Jettenu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske. Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred trenutačno vladajuće Stranke slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Anketa predviđa kako bi u parlament moglo ući jako puno stranaka, no da bi Jetten ipak mogao pronaći dovoljno političkih istomišljenika za formiranje Vlade. A tko je 38-godišnji Rob Jetten koji je kampanju svoje stranke vodio s pozitivnom porukom "Moguće je.". Socijalno liberalna stranka D66 prije dvije godine bila je tek peta po popularnosti u Nizozemskoj, dok je danas vodeća, a puno tog uspjeha temelji upravo na svom mladom predsjedniku.

Ključne riječi
parlamentarni izbori Nizozemska Rob Jetten

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kajman
Kajman
23:24 30.10.2025.

Fuj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja