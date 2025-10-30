Tko je Rob Jetten? Na putu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske

Nizozemska centristička stranka D66 na putu je da pobijedi na današnjim nizozemskim nacionalnim izborima i porazi krajnju desnicu, otvarajući put svom energičnom čelniku Robu Jettenu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske. Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred trenutačno vladajuće Stranke slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.



Anketa predviđa kako bi u parlament moglo ući jako puno stranaka, no da bi Jetten ipak mogao pronaći dovoljno političkih istomišljenika za formiranje Vlade. A tko je 38-godišnji Rob Jetten koji je kampanju svoje stranke vodio s pozitivnom porukom "Moguće je.". Socijalno liberalna stranka D66 prije dvije godine bila je tek peta po popularnosti u Nizozemskoj, dok je danas vodeća, a puno tog uspjeha temelji upravo na svom mladom predsjedniku.