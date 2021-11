Tko je psihoterapeut koji je uhićen zbog rada na crno: Odgovorio stotinu ljudi od samoubojstva

Ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije Nebojša Buđanovac (48) koji je kazneno prijavljen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, podnio je ostavku. Policijska uprava varaždinska jučer je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjom odgovornom osobom jedne javne ustanove. Sumnjiči se da je od 2017. do 2021. godine pružao usluge stručnog savjetovanja koje se inače pružaju besplatno u toj javnoj ustanovi, a on ih je, kako navode u policiji, naplaćivao većem broju osoba.

- Obavljene je usluge naplaćivao u gotovini bez izdavanja računa za gotovinsku naplatu, čime si je pribavio materijalnu korist u iznosu od 30.000 kuna - kažu u PU varaždinskoj.

Nebojšu Buđanovca u Varaždinu nazivaju "dobrim duhom" zbog pomoći sugrađanima u kriznim situacijama. Na glasu je kao predani humanitarac. Psihoterapeut Buđanovac je i bivši svjetski prvak u kategoriji tradicionalne forme s oružjem, a bavi se i pisanjem. Veliki je štovatelj kodeksa samuraja. U županijskom Crvenom križu vodio je i Tim za krizna stanja.

U razgovoru za Večernji list 2019. ispričao je da je više od stotinu ljudi odgovorio od toga da dignu ruku na sebe. Angažirao se i u slučaju psihijatra iz bolnice kojeg su sumnjičili za seksualno zlostavljanje pacijentica, pozvavši žene koje su doživjele zlostavljanje da progovore o tome. Buđanovac je diplomirao na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, smjer socijalna pedagogija. Od 1988. živi u Varaždinu. U medijima je često govorio o važnosti prevencije mentalnog zdravlja i razgovorima s osobama koje su razmišljale o samoubojstvu.

- Ponekad, kad se radi o sekundama ili malim detaljima koji čine razliku između života i smrti, nakon što sve završi, ostanu mi posljedice u vidu drhtanja ruke ili nečeg sličnog. Tijekom ovih 25 godina vjerojatno sam i sam razvio određenu vrstu posttraumatskog stresnog poremećaja, ali nosim se zasad s time – ispričao nam je. Bavi se i problemom sekti, a svojim istupima želio je pomoći i roditeljima na realnu opasnost koja prijeti od sekti, i to ne samo sotonističkih.

- Neki ljudi smatrali su da izmišljam, da želim stvoriti senzaciju i prigrabiti slavu, neki su smatrali da se o tome iz nekog razloga ne bi smjelo govoriti, kao da je riječ o nekakvoj tabu temi, neki su me optuživali da vršim crkvenu propagandu, dok su neki krugovi iz crkve s velikim uvjerenjem i bez ikakvih stvarnih informacija i uvida tvrdili da sam i ja na neki način povezan sa sektama, i da zapravo tako vrbujem mlade ljude. Naravno, postojali su i oni kojima sam izravno ugrozio posao novačenja mladih ljudi u sekte, pa je za vjerovati da su me upravo takvi najagresivnije napadali - rekao je.

U Varaždinu je jučer među onima koji ga poznaju vijest o kaznenoj prijavi izazvala šok i nevjericu. - Za tog bih čovjeka stavio ruku u vatru - komentirao je jedan od njegovih poznanika. Na društvenim mrežama javljaju se i oni koji sumnjaju da je "nekome stao na žulj".

Na našu zamolbu očitovao se i Hrvatski Crveni križ. - Nebojša Buđanovac, donedavni ravnatelj Društva Crvenog križa Varaždinske županije, u svojemu radu postigao je iznimne rezultate za koje je Društvo Crvenog križa s njim na čelu dobilo državnu nagradu za humanitarni rad u 2020. godini za iznimna humanitarna postignuća. Tijekom svih godina svojega djelovanja u Crvenom križu, gospodin Buđanovac pokazao se kao profesionalac, pristojan i uzoran građanin ove zemlje te predan čovjek u pomaganju potrebitima, posebno u kriznim situacijama. Valja istaknuti i njegovu hrabrost kada je ustao u obranu ranjivih i kao zviždač razotkrio slučaj varaždinskog psihijatra. Takav čin hrabrosti rijetko se sreće i sve govori o njemu kao čovjeku koji je spreman pomoći slabijima bez obzira na cijenu koju osobno mora platiti. Do danas nije bilo primjedbi na njegov rad, naprotiv, uvijek su dolazile samo pohvale. Gospodin Buđanovac obavijestio nas je kako je pušten da se brani sa slobode te da će, ako dođe do kaznenog postupka, dokazivati kako nije odgovoran za nezakonitosti. U želji da zaštiti ugled Crvenog križa, podnio je ostavku na mjesto ravnatelja Društva Crvenog križa Varaždinske županije - kažu nam u Hrvatskom Crvenom križu. Prije tjedan dana slična je nevjerica zavladala u susjednom Međimurju, gdje je kaznena prijava podnijeta protiv policajca koji je svojevremeno dobio nagradu "Ponos Hrvatske" kao istaknuti humanitarac. On je prijavljen zajedno s još 18 osoba zbog afere s krivotvorenjem službenih isprava u nogometnoj školi iz Čakovca.