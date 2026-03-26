SUĐENJE ZA NESREĆU

Opet odgođeno suđenje Mariju Banožiću, poznato i zbog čega

U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću
1/7
26.03.2026.
u 13:19

Glavno državno odvjetništvo nedavno je odbilo zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru i Općinskog državnog odvjentika u Vinkovcima

Suđenje bivšem HDZ-ovom ministru Mariju Banožiću zbog izazIvanja prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić trebalo se nastaviti 21. travnja 2026. godine, ali kako doznaju 24sata, glavna rasprava je ponovno odgođena.

- Podneskom od 25. ožujka 2026. braniteljica optuženog, odvjetnica Ksenija Vržina, predložila je odgodu rasprave, zakazane za dan 21. travnja 2026., zbog druge ranije zakazane rasprave. Predsjednica vijeća je udovoljila prijedlogu i raspravu predložila za 29. travnja 2026. - potvrdio je vinkovački Općinski sud. 

Glavno državno odvjetništvo nedavno je odbilo zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru i Općinskog državnog odvjentika u Vinkovcima. DORH je također odbacio kaznenu prijavu koju je Banožić podnio protiv nepoznatih osoba kaznenog progona te svjedoka Mirka Đalića. Naime, na raspravi koja je održana početkom ožujka, Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina kazala je kako je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv NN osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i Mirka Đalića radi kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza te je zbog toga tražila izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ODO-a u Vinkovcima kao i izuzeće državnog odvjetnika i zamjenika ŽDO-a u Vukovaru. Međutim, svi zahtjevi obrane su odbijeni te će se raspreava nastaviti krajem travnja kada bi Banožić trebao iznjeti svoju obranu.
